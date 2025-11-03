Premio para ocho estudiantes canarios extraordinarios La Consejería de Educación reconoce al alumnado con mejor nota, igual o superior a un 8,75, de 2º de Bachillerato

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:50

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha destacado «el esfuerzo y el rendimiento sobresaliente» de ocho estudiantes en el marco de los Premios Extraordinarios de Bachillerato 2024-25. El alumnado reconocido logró una nota media igual o superior al 8,75, las mejores registradas, y podrán optar al Premio Nacional de Bachillerato.

Este estudiantado también quedará exento del pago de la matrícula del primer curso de los estudios universitarios que elijan en las universidades públicas de Canarias. Y es que uno de los objetivos de los galardones consiste en impulsar el futuro académico y profesional de estos jóvenes.

Alumnado reconocido en la provincia de Las Palmas Nerea Santana Alonso, estudiante del Instituto de Educación Secundaria (IES) Santa Brígida.

Roque Benjamín Negrín Tervo, del Centro Privado de Educación Secundaria (CPES) Hispano Inglés III.

Thalia Marrero Rodríguez y Andrea Quintana Mesa, del IES Pérez Galdós.

Raquel Rodríguez Romero, del IES Siete Palmas.

Estudiantes premiados en Santa Cruz de Tenerife Sofía Rodrigo Sosa e Ignacio Andrés Rosas Girón, del Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria (CPEIPS) La Salle San Ildefonso.

Lucía Jurado Fernández, alumna del CPEIPS Pureza de María.

El estudiantado premiado ha sido seleccionado tras un proceso desarrollado por los tribunales calificadores, quienes han evaluado las notas obtenidas en el último curso académico.