Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto de archivo de alumnado frente al IES Pérez Galdós. C7

Premio para ocho estudiantes canarios extraordinarios

La Consejería de Educación reconoce al alumnado con mejor nota, igual o superior a un 8,75, de 2º de Bachillerato

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:50

Comenta

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha destacado «el esfuerzo y el rendimiento sobresaliente» de ocho estudiantes en el marco de los Premios Extraordinarios de Bachillerato 2024-25. El alumnado reconocido logró una nota media igual o superior al 8,75, las mejores registradas, y podrán optar al Premio Nacional de Bachillerato.

Este estudiantado también quedará exento del pago de la matrícula del primer curso de los estudios universitarios que elijan en las universidades públicas de Canarias. Y es que uno de los objetivos de los galardones consiste en impulsar el futuro académico y profesional de estos jóvenes.

Alumnado reconocido en la provincia de Las Palmas

  • Nerea Santana Alonso, estudiante del Instituto de Educación Secundaria (IES) Santa Brígida.

  • Roque Benjamín Negrín Tervo, del Centro Privado de Educación Secundaria (CPES) Hispano Inglés III.

  • Thalia Marrero Rodríguez y Andrea Quintana Mesa, del IES Pérez Galdós.

  • Raquel Rodríguez Romero, del IES Siete Palmas.

Estudiantes premiados en Santa Cruz de Tenerife

  • Sofía Rodrigo Sosa e Ignacio Andrés Rosas Girón, del Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria (CPEIPS) La Salle San Ildefonso.

  • Lucía Jurado Fernández, alumna del CPEIPS Pureza de María.

El estudiantado premiado ha sido seleccionado tras un proceso desarrollado por los tribunales calificadores, quienes han evaluado las notas obtenidas en el último curso académico.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UD adquiere la residencia de Eufemiano Fuentes en Santa Brígida
  2. 2 Operación Íncubo: José Luis S. P. reconoció practicar sexo a cambio de «dinero, cocaína o hachís»
  3. 3 La Aemet da la mala noticia para los próximos meses en Canarias
  4. 4 Este es el pueblo canario que compite por la iluminación navideña de Ferrero Rocher
  5. 5 Nuevo éxito de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico en Canarias
  6. 6 Muere un bañista y desaparece otro en una playa de Lanzarote
  7. 7 Sólo cinco puntos de la red viaria del Estado tienen más tráfico que la GC-1
  8. 8

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  9. 9 Agustín A.B., alias Yino, radiografía de un depredador sexual
  10. 10 Ángel Víctor Torres a Koldo: «Estoy encima de tu pago. Ya está validado el material»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Premio para ocho estudiantes canarios extraordinarios

Premio para ocho estudiantes canarios extraordinarios