Plan canario para los libros de texto gratis: «Una buena noticia, pero hay que llegar al 5% de inversión en Educación»

Viernes, 7 de noviembre 2025

Las familias organizadas a través de las Ampas y sus federaciones consideran una «buena noticia» el programa de gratuidad de libros de texto y material escolar que anunció este miércoles el consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, en la presentación de los presupuestos para 2026. Sin embargo, no pueden evitar poner el foco en la «otra cara de la moneda», que es que la inversión en Educación sigue sin alcanzar el 5% del PIB que contampla la Ley Canaria de Educación.

Así lo manifiesta el vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FAPA) Galdós, Sergio de la Fe, quien celebra que la Consejería escuche a las familias: «Llevamos mucho tiempo reivindicando recuperar este derecho, que ya tuvimos en el año 2012, cuando se implantó con un nivel de financiación muchísimo menor del que tenemos en la actualidad y de una sola vez».

De la Fe hace referencia a que el nuevo plan se pondrá en marcha de forma gradual y por etapas educativas, a partir del curso 2026-27. Desde el área liderada por Poli Suárez aclaran que el proceso se prolongará hasta el curso 2029-30, siendo los estudiantes de 4º de la ESO los últimos en beneficiarse.

Los primeros, en el año de arranque de la iniciativa, serán los de 1º, 2º y 3º de Primaria, los de 1º de la ESO, 2º de Ciclos Formativos de Grado Básico y el alumnado de aulas Enclave y Formación Profesional Adaptada.

Durante el curso 2027-28, se sumará a la propuesta el estudiantado de 4º de Primaria y 2º de la ESO y, el siguiente, el de 5º de Primaria y 3º de la ESO.

Uno de los aspectos más aplaudidos del programa es que beneficiará a todo el estudiantado por igual, sin tenerse en cuenta el nivel de renta. El vicepresidente de FAPA Galdós recuerda que esta cuestión ya estaba cubierta en 2012 y que es clave para «garantizar» que la educación obligatoria sea efectivamente gratuita y accesible a todas las personas.

Los centros serán los encargados de adquirir los libros de texto y el material escolar, y contarán con un importe económico por estudiante, en función de la etapa educativa. Por ejemplo, asciende a los 120 euros para el alumnado de 1º y 2º de Primaria.

Estos materiales se actualizarán cada cuatro años, a excepción de los de 1º y 2º de Primaria, que se renovarán cada curso escolar.

A este respecto, Sergio de la Fe repara en que las ayudas para los libros de texto siempre han sido «polémicas», ya que muchas veces llegan en octubre o noviembre, con el curso ya empezado y con el «desfase significativo lleno de connotaciones negativas» que ello implica . Una cuestión que espera que quede resuelta con la nueva medida.

Del mismo modo, afea que la Consejería no haya informado antes a las familias sobre el nuevo programa, generando incertidumbre sobre su alcance o implementación y espera que no se quede en «cortina de humo».

También se detiene en el presupuesto de Educación para 2026, que aumenta un 7,4% con respecto al año anterior hasta los 2.313,5 millones de euros, pero tan solo representa el 4,07% del PIB, 0,02 puntos porcentuales más que en 2025.

De la Fe insiste en que, «pese a que se está poniendo más dinero, se ha bajado la inversión educativa». «Parece una incongruencia», matiza, «pero es que el PIB, la riqueza en Canarias, ha aumentado muchísimo» y la inversión en Educación no ha ido de la mano.

Cree que «queda trabajo por hacer», por ejemplo en materia de infraestructuras o mejora de los protocolos, como es el de la prevención del suicidio, que debe incorporar perfiles profesionales en los centros que «sirvan de apoyo a los docentes que no han estudiado para ello».

Por último, señala que el consejero de Educación siempre ha manifestado su empeño en llegar al 5% del PIB, algo que tampoco ha logrado en su tercer ejercicio presupuestario: «Igual hace falta un ataque de dignidad y decir: 'Hasta aquí hemos llegado'».