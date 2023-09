«Ni pagando encuentro recurso», el drama de las familias con hijos con discapacidad al cumplir 21 años

L.R.G. Las palmas de Gran Canaria. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Este año cerca de un centenar de jóvenes con discapacidad ha salido de los institutos públicos de las islas porque han cumplido 21 años. Es la edad máxima permitida para estar escolarizado. Jason es uno de ellos, pasó la barrera a los 21 en marzo. Concluyó el curso pero ya no pudo volver. Su madre, Mariola Rodríguez, se queja de que la avisaron en diciembre y de que desde enero pasado pidió una plaza en un centro ocupacional para su hijo, pero desde entonces no ha recibido respuesta. «Mi hijo ha empeorado, ahora lo tengo que medicar», lamenta. «No me ofrecen nada. Ni siquiera pagando encuentro un recurso», advierte.

Noticia relacionada '¿Y ahora qué hacemos?': el olvido de las personas con discapacidad al cumplir 21 Luisa del Rosario En situación similar se encuentran las más de 60 familias que forman parte de la plataforma ¿Y ahora qué hacemos? Su portavoz, Ruth Santana, explica que la asociación reclama, además de más plazas públicas en centros ocupacionales, un «servicio de urgencia» para dar respuesta a las familias con hijos con discapacidad que salen del sistema educativo. «Se necesita una respuesta inmediata. Es un tema grave. No han entendido que el problema es grave. Se está sobremedicando a estos chicos y chicas», señala. Noticia relacionada Educación «no va a dejar tirado» al alumnado con discapacidad que cumple 21 años CANARIAS7 Y es que las listas de espera para una plaza ocupacional puede ser de años. En el caso de Ruth, con su hija Texeida, más de tres. «Cuando me lo dijeron yo dije que ni hablar», dice Mariola Rodríguez. «Es desesperante. No me ofrecen nada», insiste. Noticia relacionada La nueva vida de Texeida: no puede ir a donde más lo necesita Luisa del Rosario El consejero de Educación, Poli Suárez, se ha comprometido a buscar una solución que permita a estos chicos y chicas seguir escolarizados pasados los 21 años hasta que encuentren un recurso. Sin embargo no es sencillo. Ya se lo habían solicitado al equipo anterior aludiendo al caso de Madrid, pero la Consejería lo rechazó. Educación estudia ahora un «proyecto piloto» que implica a diversas consejerías, entre ellas la de Bienestar Social de quien depende la Dirección General de Discapacidad, que incluya el uso de espacios educativos alternativos al tiempo que se buscará una fórmula similar para aquellos que tienen más autonomía y pueden cursar la FP adaptada. Más de 32.400 estudiantes en el archipiélago presentaban el pasado curso Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) o Necesidades Educativas Especiales (NEE). Tras la etapa básica, según ha alertado el Consejo Escolar de Canarias, el 70% del alumnado con necesidades especiales «desaparece» del sistema educativo.