Objetivo: 5.000 nuevos alumnos

Estas jornadas sí funcionan y son el último acto de una campaña que empezamos en octubre con los orientadores de institutos de todo el archipiélago», afirmó ayer la vicerrectora de Comunicación y Proyección Social de la ULPGC, María Jesús Domínguez. «Aunque ha bajado la natalidad, este año tenemos el doble de estudiantes de fuera de la isla que nos visitan, hemos tenido que duplicar el número de guaguas para traerlos hasta aquí», añadió.

Un ejemplo es el grupo que vino desde el IES Eusebio Barreto de Los Llanos de Aridane, en La Palma. La profesora Rita Gómez es una de las docentes que acompañan a los 17 estudiantes que han venido desde la isla bonita a conocer la ULPGC. Les sirve mucho porque ven físicamente los espacios, les gusta conocer las facultades», explicó. De hecho, sus alumnado también visitó la Universidad de La laguna, para que tengan «todas las opciones».

«Hacemos un esfuerzo cada vez más intenso. Cada vez más tenemos presencia en Facebook, Twitter y todas las redes sociales que utilizan ellos», indica María Jesús Ramos.

El rector de la ULPGC, Rafael Robaina, reconoce que la universidad tiene un déficit de alumnado y añadió que lo ideal «para llenar todos los grados que tenemos», dijo, «sería poder contar 5.000 alumnos de nuevo ingreso». Sin embargo, añadió Robaina, cuando se analizan el descenso del número de matriculaciones en las universidades no se tiene en cuenta una razón, lamentó. «Desaparecieron los quintos, y el tema es que eran 5.000 personas que teníamos en quinto. Nosotros no hemos perdido alumnado significativamente. Además, las estadísticas no nos cuentan los alumnos on line y queremos que se tenga en cuenta todo lo que hacemos en formación permanente, que también son ingresos para la universidad. Tenemos 40 programas en formación permanente».

Precisamente sobre las nuevas instalaciones de formación permanente en el viejo Estadio Insular Robaina dijo que iba bien. «El otro día vi al alcalde (Augusto Hidalgo) más ilusionado que yo. Parece que va a ser una realidad». Pero además, dijo en breve estará en funcionamiento en «contexto virtual». El edificio es «importante», es «un regalito», pero no retrasa el resto.