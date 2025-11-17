Un nuevo horizonte educativo en Canarias: Grados Universitarios Británicos desde ICSE Icse da un paso histórico hacia su reconocimiento como Centro Universitario Inglés vinculado a la York St John University

Durante dos jornadas de trabajo, ICSE recibió en su sede central a una delegación académica de la York St John University, una de las universidades más prestigiosas de Inglaterra. La visita marca un nuevo paso en la colaboración que ambas instituciones mantienen desde hace más de una década y que ahora se orienta hacia un objetivo ambicioso: impartir en Canarias grados universitarios oficiales británicos.

Un proyecto que une Canarias y Reino Unido

El propósito de esta visita fue analizar y avanzar en el proceso de adscripción de ICSE como centro universitario asociado a York St John University. De materializarse, la iniciativa situaría a Canarias como la primera región europea que ofrece estudios universitarios británicos dentro del territorio de la Unión Europea.

Brendan Paddison, Decano de la Facultad de Empresa, y Matt Blake, Responsable de Relaciones Internacionales de YSJU, pudieron conocer a los estudiantes, profesorado y representantes académicos de ICSE. Ambos valoraron como excelente el nivel de preparación de los estudiantes canarios que han estudiado en Inglaterra en estos años. Muchos de ellos han figurado entre los mejores de sus promociones.

«Es un momento histórico. Damos un paso decisivo para traer la universidad británica a Canarias. Esta visita confirma la confianza de York St John University en la solidez académica de ICSE y abre la puerta a que podamos impartir directamente grados universitarios ingleses con titulación oficial desde nuestras propias aulas». destacó José Domingo Martín Espino, presidente de ICSE.

Apoyo institucional al proyecto

El encuentro contó con la participación de los dos máximos responsables técnicos del Gobierno de Canarias en materia educativa: el viceconsejero de Universidades, Ciro Gutiérrez, y el viceconsejero de Formación Profesional, Francisco Rodríguez Machado, quienes mostraron un firme respaldo institucional al proyecto.

«Este encuentro refleja el nuevo salto que quiere dar ICSE al ofrecer titulaciones británicas en su centro, dentro de un modelo de colaboración público-privada que consideramos necesario y positivo para nuestro sistema de educación superior», explicó Ciro Gutiérrez.

El Viceconsejero de Universidades añadió que «iniciativas como esta no solo amplían las oportunidades académicas, sino que también garantizan que nuestros jóvenes puedan alcanzar un nivel formativo y lingüístico más competitivo». Además, destacó que no existe experiencia en Canarias con universidades extranjeras que establezcan un centro en las islas, lo que convierte esta iniciativa en una propuesta pionera.

Por su parte, Francisco Rodríguez Machado subrayó que el proyecto «representa una gran oportunidad, no solo para ICSE, sino también para Canarias, ya que permitirá a los estudiantes obtener titulaciones de otros países sin necesidad de salir de las islas».

Añadió, además, que «el Ejecutivo Autonómico trabajará para facilitar que estas iniciativas se conviertan en una realidad, abriendo nuevas puertas a la formación internacional desde el archipiélago».

Martín Espino valoró especialmente este apoyo: «La presencia de ambos viceconsejeros ha sido clave. Su respaldo refuerza la confianza institucional y garantiza que este proceso se lleve a cabo dentro del marco normativo y de calidad que distingue al sistema educativo canario y europeo».

Propuesta inicial: tres grados británicos con sello canario

En esta primera fase, ICSE ha presentado tres programas universitarios adaptados al modelo británico y orientados a sectores con alta empleabilidad:

1. International Tourism & Marketing. Doble itinerario para alumnado procedente de ciclos superiores en Turismo y en Marketing y Publicidad.

2. International Business & Administration. Enlace natural para estudiantes de FP en Administración y Finanzas, Comercio Internacional y otras ramas afines.

3. Cybersecurity, AI & Big Data. Título destinado a los estudiantes vinculados a los ciclos de Sistemas Informáticos y Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

Cada programa podrá realizarse en dos modalidades: tercer año presencial en Inglaterra, o íntegramente desde Canarias, ambas con titulación oficial británica otorgada por York St John University.

Jose Domingo Martín, Presidente de ICSE, acompañado de Francisco Rodríguez Machado, Viceconsejero de FP y de Ciro Gutiérrez, Viceconsejero de Universidades.

Una apuesta por el futuro educativo de Canarias

«Este es un ejemplo más de esos proyectos con mucha visión de futuro y con mucha calidad», señaló el Viceconsejero de FP en Canarias. Este paso consolida la posición de ICSE como Centro Integrado de Educación Superior, que conecta Formación Profesional y Universidad en un mismo itinerario, flexible, internacional y altamente conectado con el empleo.

Martín Espino tiene un objetivo claro: «Queremos que Canarias sea una plataforma académica de referencia en el Atlántico, desde donde se pueda acceder a la educación superior europea sin fronteras».

De esta manera, ICSE refuerza su papel como puente educativo entre Europa, África y América Latina, consolidando a Canarias como un punto estratégico de innovación, formación y proyección internacional.

Bancy Education, clave en la cooperación internacional

Este encuentro fue promovido y coordinado por Bancy Education, consultora especializada en cooperación internacional universitaria y representante oficial en España de York St John University, cuyo CEO, Joaquín Martín, también participó en las reuniones y aparece en la fotografía de grupo junto a las delegaciones británica y canaria.

Brendan Paddison Decano de la Universidad de Empresa de la York St John University «Este acuerdo brinda la posibilidad de obtener titulaciones británicas sin tener que desplazarse al Reino Unido»

-¿Qué es lo que más le ha llamado la atención del modelo educativo y organizativo de ICSE?

Me ha parecido especialmente interesante la forma en que ICSE conecta el aprendizaje con el mundo real, asegurando que la teoría se aplique de manera práctica. Su colaboración con un amplio rango de empresas y entidades para lograrlo es admirable. Además, compartimos valores fundamentales, como el compromiso con la justicia social. Hemos visto ejemplos muy claros de cómo el centro fomenta la participación y la inclusión a través de sus programas y actividades.

-¿Cómo describiría su experiencia en las Islas Canarias, tanto académicamente como culturalmente?

Ha sido una experiencia fantástica. Es mi primera visita a las Islas Canarias y me ha impresionado tanto el entorno académico, en el que se desarrollan los cursos, como la hospitalidad y la riqueza cultural de la isla. La gastronomía ha sido excelente y, por supuesto, el clima ha contribuido a hacer de esta visita algo muy especial..

-¿Cuáles considera que son los pilares del modelo británico de educación superior?

El sistema británico se apoya en una sólida tradición de credibilidad y aseguramiento de la calidad. Contamos con procesos muy rigurosos que garantizan que las titulaciones mantengan un alto estándar académico en todas las universidades y disciplinas. Este compromiso con la calidad es lo que asegura que los estudiantes reciban la misma excelencia educativa, independientemente de la institución en la que estudien.

-¿Cómo ve la integración de la formación profesional y la educación superior de ICSE en un modelo más práctico y orientado al empleo?

Es un excelente ejemplo de cómo la educación vocacional puede integrarse dentro del ámbito universitario. Tenemos la responsabilidad de preparar a nuestros estudiantes para el mercado laboral, asegurándonos de que no solo adquieran conocimientos teóricos, sino también experiencias reales que los capaciten para desarrollarse profesionalmente. La clave está en aplicar la teoría a la práctica, y ICSE lo hace de forma sobresaliente, como hemos podido comprobar durante nuestra visita.

-¿Qué significado tiene para usted consolidar una alianza educativa en ICSE, entre el Reino Unido y las Islas Canarias?

Tiene un gran valor. Reino Unido y España comparten una larga historia y creemos firmemente en la importancia de reforzar esos lazos a través de la educación. Este proyecto conjunto entre ICSE y la YSJU es un magnífico ejemplo de colaboración internacional que permitirá a estudiantes y docentes vivir experiencias interculturales enriquecedoras y abrir nuevas oportunidades académicas y profesionales. University, cuyo CEO, Joaquín Martín, también participó en las reuniones y aparece en la fotografía de grupo junto a las delegaciones británica y canaria.

Matt Blake Responsable de Relaciones Internacionales de la York St John University «ICSE puede convertirse en un centro de conexión educativa con proyección mundial»

-¿Qué factores han hecho posible una relación tan sólida y duradera entre ambas instituciones?

El factor clave ha sido la confianza, y esa confianza se ha construido con el tiempo, no se da por sentada. Desde el inicio, ICSE ha enviado estudiantes muy bien preparados, que no solo destacan académicamente, sino que también se involucran en la vida universitaria y se convierten en embajadores de su centro. Eso ha generado una auténtica comunidad académica entre ambas instituciones. Además, el hecho de colaborar en diferentes programas demuestra la amplitud y la calidad formativa del centro.

¿Qué significa para la York St John University el proyecto de autorización de ICSE como centro asociado en las Islas Canarias?

Es un momento muy emocionante para nosotros. En los últimos años, el marco del Reino Unido con la Unión Europea ha cambiado, lo que ha dificultado la colaboración directa con instituciones europeas. Este proyecto representa una oportunidad estratégica para reconectar con Europa, y hacerlo además desde un lugar tan singular como las Islas Canarias. Poder trabajar con estudiantes locales y expandir nuestra presencia internacional en esta región es, sin duda, un paso muy importante para nosotros.

-¿Qué beneficios académicos y estratégicos identificas en esta alianza para ambas instituciones?

Para ambas partes, la principal ventaja es la internacionalización. En nuestro caso, nos permite atraer a más estudiantes internacionales y ampliar nuestra influencia fuera del Reino Unido. Para ICSE, supone la posibilidad de ofrecer titulaciones británicas sin que los estudiantes tengan que desplazarse durante largos periodos, evitando la fuga de talento y manteniendo la conexión con su entorno local. Además, favorece una comprensión mutua de los sistemas educativos y sus similitudes, lo que enriquece a ambas comunidades académicas.

-¿Cuáles son los principales criterios para evaluar y aprobar a ICSE como centro de aprendizaje autorizado?

Es un proceso riguroso, en el que debemos asegurarnos de que el centro cumple con altos estándares de calidad y buenas prácticas académicas. Esta visita ha sido un primer paso muy positivo: hemos podido comprobar el compromiso de ICSE con la excelencia, su estructura organizativa sólida y su cultura de mejora continua. Habrá desafíos por delante, como en toda colaboración de este nivel, pero tenemos plena confianza en que el trabajo conjunto se consolidará con éxito.

-¿Qué potencial ve en ICSE como centro internacional, estratégicamente ubicado entre Europa, África y Latinoamérica?

Las Islas Canarias tienen una posición geográfica única. Son parte de la Unión Europea y de España, pero se encuentran a las puertas de África y muy próximas a América Latina. Esa ubicación estratégica convierte a ICSE en un punto de conexión ideal entre tres continentes. Desde el punto de vista educativo, esto ofrece una gran oportunidad para desarrollar programas con enfoque global y promover el acceso a la educación superior en regiones donde la demanda de formación internacional es creciente. Creemos que ICSE puede convertirse en un auténtico centro de conexión educativa con proyección mundial.

-¿Considera que alianzas como esta pueden atraer talento y generar nuevas oportunidades académicas y de investigación?

Sin duda. Hoy en día, los estudiantes y los académicos buscan experiencias internacionales, desean participar en proyectos de investigación y estudiar programas reconocidos en distintos países. Este acuerdo les brinda la posibilidad de obtener titulaciones británicas sin tener que desplazarse necesariamente al Reino Unido, lo que lo convierte en una propuesta muy atractiva. Además, el entorno y la calidad de vida en Gran Canaria son un valor añadido que refuerza la dimensión global de esta colaboración.

