Miguel, el español admitido en la Universidad de Oxford con solo quince años

Miguel Donaire Arcas-Sariot (Granada, 2008) ha sido admitido en la Universidad de Oxford con solo quince años. Comenzará las clases con dieciséis porque cumple una vuelta al sol más en marzo. El joven, que cursa segundo de bachillerato en el colegio La Presentación en la capital granadina con adaptación curricular, ha superado todas las pruebas para matricularse en el doble grado en Matemáticas e Ingeniería Informática en la ciudad inglesa. La noticia, que han recibido en este mes de enero, ha sido el mejor regalo para él. Se examinó en el último trimestre de 2023. Un examen en Madrid y cuatro pruebas online. En el primero acertó noventa y seis de las cien preguntas planteadas. Un resultado excelente.

La historia de Miguel, que no ha hecho nada más que empezar, es la de un chico con muchas ganas de aprender, de investigar, de cuestionar y con una pasión inmensurable por las matemáticas. Está muy contento por poder dar el paso a la Universidad y, además, a donde siempre quiso. «Tenía muchas ganas de ir a la Universidad», confirma su madre, María Arcas-Sariot; siempre vigilante para que Miguel viva todas las etapas, no se salte ninguna y menos las de niño, pero apoyándolo siempre de la mejor manera para conseguir sus sueños.

«Tenía muchas esperanzas pero sabía que era muy difícil», cuenta Miguel. «Fue un examen muy extenso (el primero), y muy distinto a lo que se suele hacer en España. Tampoco fue fácil en las entrevistas personales resolver los exámenes online oralmente, en inglés, de matemáticas y con un tiempo limitado y cuatro profesores examinándote a la vez», relata.

Miguel, un apasionado de las matemáticas, afronta esta nueva etapa, para la que quedan unos meses, con «mucha ilusión y ganas»

Fue el propio chico quien se informó de cómo era el proceso para acceder a Oxford. Él lo ha hecho por libre, no estaba en ningún colegio de la red estudiando. Después si se «inscribió» para las pruebas en el Colegio: King's College, The British School of Madrid, en Soto de Viñuelas, Madrid, para hacer el primer examen. Todo lo fue averiguando Miguel y sus padres apoyándolo con todos los trámites burocráticos. Como era necesario un aval de un profesor dio el paso su tutor de adaptación en el instituto. Se llama Eloy López Trescastro. Es dificilísimo conseguir una plaza en Oxford, pero lo es aún más hacerlo por libre y este amante de las matemáticas lo ha logrado.

Desde los doce años o quizás un poco antes, Miguel Donaire quería estudiar en Oxford. Y lo ha alcanzado a edad más temprana y con una puntuación exquisita. Pasó todas las cribas con nota. Terminará bachillerato en Granada. Hará la selectividad en junio, por si lo de Oxford no le convence y se quiere volver a su tierra.

Miguel, que es tímido y tiene las cosas muy claras sobre lo que quiere y no, hizo el examen en Madrid y después otras cuatro entrevistas personales en las que tuvo que resolver varias pruebas, y seguir una clase, todo ello en inglés. Eso fue en el último mes de 2023 y de forma online. A Oxford, muy bien posicionada en todos los rankings internacionales, optan miles de jóvenes cada año y son admitidos pocos. Él ya tiene su plaza y dos años antes de lo habitual.

Hizo el examen en Madrid y después otras cuatro entrevistas personales en las que tuvo que resolver varias pruebas, y seguir una clase, todo ello en inglés

Las matemáticas y la programación desde muy pequeño han estado muy presentes en la vida de Miguel. No se conformaba con lo que le explicaban en el colegio. Investigaba en internet y los libros. Además, ha estado y sigue en el programa Estalmat, de estímulo al talento matemático, que tiene lugar cada fin de semana en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada (UGR). Ha participado en olimpiadas matemáticas a nivel andaluz y nacional. Ha jugado y ganado.

En 2022 en un reportaje con este periódico decía: «Me encanta Estalmat, es muy divertido porque es muy diferente a una clase normal. No te enseñan algo como sumar o restar, algo mecánico, sino que te enseñan a pensar. No se requiere conocimiento matemático sino más pensamiento». Estas frases resumen muy bien la personalidad de este chaval granadino que no se conforma con estudiar de forma automática, él piensa y desgrana lo que llega a sus manos y ojos en papel o a través de la pantalla.

Desde muy pequeño hacía competiciones de matemáticas con su hermana Lucía. Ahora, ya no. Miguel resuelve con su hermana los problemas del doble grado en Matemáticas y Física, que ha comenzado este curso 2023-2024 en la Universidad granadina. Lucía, que tuvo en selectividad una nota excelente, está matriculada en el doble grado con mayor nota de corte en la institución universitaria granadina. Los hermanos comparten la pasión por la ciencia, ahora de una forma más reflexiva. Cuando esté en Oxford Miguel seguirán poniendo en común números, cavilaciones y meditaciones, aunque sea en la distancia.

Miguel afronta esta nueva etapa, para la que quedan unos meses, con «mucha ilusión y ganas». Y su familia con la mayor de las alegrías. Desde sus padres a su hermana y abuelos, que están felices de ver feliz a Miguel. Enhorabuena.