Menos alumnos en FP y Primaria en el nuevo curso escolar

80% en centros públicos

Educación infantil sin gestionar

María José Guerra ha incidido, además, en que la educación de hasta 3 años sigue siendo una "gran asignatura pendiente" en Canarias, y ha asegurado que trabajará "intensamente" para incrementar el número de plazas y "alcanzar, al menos", la medida nacional.

"Me he encontrado con la sorpresa de que había financiación para incrementar la educación infantil, pero que no se había gestionado. Así que ahora mismo estamos viendo cuáles son los procedimientos para poder ejecutar el dinero que está asignado, que no es demasiado fácil", ha agregado.

Respecto a las obras realizadas en varios centros, la consejera ha adelantado que existen "algunos problemas con los permisos de última hora" en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) La Destila, en Arrecife (Lanzarote), aunque "se está haciendo todo lo posible", subraya, para que se inaugure el próximo lunes.

Asimismo, ha señalado que hay problemas con la finalización de obras en el Colegio Público la Corujera, en Santa Cruz de Tenerife, y en el CEIP Tomé Cano, también en la capital tinefeña, donde las obras en las canchas y los patios de recreo no han terminado.