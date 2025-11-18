Medidas para tener mejor profesorado: magisterio de cinco años, máster de dos, pruebas de acceso y más prácticas La Conferencia de Decanos y Decanas de Educación aprueba «por amplia mayoría» y en la ULPGC sus propuestas, que serán trasladadas al Gobierno central

Javier Gallardo, decano de la Facultad de Educación de la ULPGC (i), y Lidia Herrera, presidenta de la Conferencia de Decanos y Decanas.

Dánae Pérez Perdomo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 18 de noviembre 2025, 18:53 | Actualizado 19:04h. Comenta Compartir

La Conferencia de Decanos y Decanas de Educación aprobó este martes cinco libros blancos que incluyen propuestas de cambio para mejorar la formación del profesorado en el marco de su 21 asamblea nacional, celebrada en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Entre ellas destaca la ampliación de los grados de Educación Infantil y de Primaria de cuatro a cinco años, así como del máster en Formación del Profesorado, que habilita para dar clases en Secundaria, Bachillerato y FP, de uno a dos.

Los documentos también ponen el foco en una «mayor relación entre teoría y práctica» y en la «necesidad de hacer pruebas de acceso» para cursar estas tres formaciones, al estilo de las Pruebas de Aptitud Personal (PAP),que ya exigen las universidades catalanas o la Universitat de les Illes Balears. Así lo resumió este martes la presidenta de laConferencia, Lucía Herrera, al término de la segunda y última jornada de la asamblea.

Herrera enfatizó que los decanos y decanas llevan trabajando durante dos años y por «iniciativa» propia en estos libros, que abordan los diferentes títulos de Educación: maestro de Primaria y de Infantil, Educación Social, Pedagogía y el Máster en Formación del Profesorado. «No es algo que nos hayan encargado», matizó, a la par que aclaró que todas estas medidas son solo propuestas consensuadas, que salieron adelante «por mayoría»y serán trasladadas al Ministerio de Educación.

«Nosotros no somos responsables de las decisiones políticas que se tomen luego, pero sí sabemos que desde el Gobierno son sensibles y están deseando escucharnos», manifestó .

Una de las medidas más llamativas, en la que reparó tanto la presidenta como el decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la ULPGC, Germán Gallardo, es ese año extra para los grados en Educación Infantil y Primaria, y para el máster en Formación del Profesorado.

Una propuesta que, en palabras de Herrera, responde a la necesidad de «formar a profesorado, a maestros y maestras con unas competencias generales y específicas, donde también hay que revisar todo el sistema de menciones y especialidades».

Sobre la formación en Educación Infantil y Primaria, subrayó la «necesidad de dotar en las competencias, habilidades y conocimientos necesarios a los maestros y maestras para atender la diversidad, trabajar con la familia y tener en cuenta todo el desarrollo socioemocional e integral» del alumnado. Todo ello sin descuidar las áreas disciplinares recogidas en el currículum, como son Lengua y Literatura, Matemáticas o Ciencias de la Naturaleza.

Estos libros inciden igualmente en la formación práctica, que será «intensificada» tanto en Infantil y Primaria como en el máster de Profesorado, y se «iniciará prácticamente desde los primeros cursos».

Germán Gallardo señaló al respecto otra cuestión tratada, que es la «redifinición» de los trabajos de fin de grado y de máster (TFGy TFM, por sus siglas): «Se busca una conexión entre la práctica y estos TFG o TFM». Se trata, agregó, de «acompasarlos a las distintas especialidades y, fundamentalmente, que estén correlacionados con las prácticas que hacen los alumnos».

La Conferencia de Decanos y Decanas de Educación también ha estudiado los perfiles más necesarios y ha diseñado todas estas propuestas en función de las «necesidades de la sociedad actual», según sintetizó Herrera.

La ULPGC acogió, así, dos jornadas frenéticas de debates —con más de 56 asistentes, 48 de ellos decanos y decanas con derecho a voto—, donde se han recogido los frutos de «dos años de trabajo intenso», de acuerdo con la presidenta, que marcarán el futuro de la formación del profesorado.

«Actitudes y aptitudes», a valorar en las oposiciones Entre los temas de debate de la Conferencia de Decanos y Decanas de Educación en su asamblea nacional figuraron las oposiciones. Su presidenta, Lidia Herrera, señaló que es clave «establecer medidas de selección» antes de acceder a la función pública y durante la formación, que valoren las «actitudes y aptitudes» del aspirante, además de sus habilidades y competencias cognitivas. Otro aspecto en el que se detuvo fue en el temario, que «hay que revisarlo, y mucho».