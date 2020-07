Marina Reyes, la alumna de todo diez: «La clave es organizarse»

Las Palmas de Gran Canaria

Marina Reyes Román es una chica diez. Esa es la nota media de su bachillerato y también obtuvo la calificación máxima en las pruebas de la EBAU, tanto en las asignaturas comunes como en las de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.

Con la ayuda del profesorado del Colegio Arenas Atlántico de Arucas, la joven se preparó a conciencia para lograr su meta: sacar una nota que le permitiera cursar Relaciones Internacionales y Economía, una carrera que la obligará a estudiar fuera del archipiélago. «Básicamente la clave está en la organización, en planificarte, en tener ganas y un objetivo a conseguir», explicaba la joven de 18 años en medio de una reunión con sus amigos para celebrar un cumpleaños y todo lo festejable, incluido su logro.

Sus compañeros estaban convencidos de que iba a sacar el deseado 14, pero ella nunca dio la batalla por ganada. «Cuando llamaron a mi madre del rectorado diciéndole que iban a reunir a quienes habían sacado las mejores notas, me quedé tranquila. Estaba muy preocupada porque para la carrera que he elegido se necesita una nota alta. Sabía que había hecho todo lo que estaban en mi mano, pero hay factores externos que no podía controlar», comenta esta joven que habla con una propiedad inusitada para sus 18 años. «Será por mi afición a los debates», comenta respecto a su claridad verbal.

El confinamiento y las clases on-line le complicaron el curso, pero se sintió respaldada por el profesorado. «En nuestro colegio nos lo pusieron muy fácil», dice acerca de predisposición de los docentes a resolver sus dudas, aunque la epidemia la obligó a ser más «autodidacta» y a aprender a organizarse. «No tuve problemas. Dentro de lo complicado de la situación, nos supieron ayudar lo más posible», asegura Marina que confiesa que los primeros días del confinamiento le costaba concentrarse para estudiar. «Me daba la impresión de que no rendía tanto. Viendo las mismas paredes, en el mismo sitio... Era muy monótono. Cuando empezamos a salir todo se fue colocando», asegura la joven que también tiene muy claro su objetivo inmediato. «Ahora, ¡a disfrutar del verano!», dice risueña.