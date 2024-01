Listado de nuevos doctores y doctoras de la ULPGC 2024

Estos son los investigadores e investigadoras investidos doctores y doctoras de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) este sábado en el acto institucional en el Paraninfo. Las tesis fueron leídas entre el 5 de septiembre de 2022 y el 7 de septiembre de 2023.

Dra. Casamayor Font, Mariona

Tesis doctoral: Monitorización del transporte de cantos y morfología de la playa de San Felipe. Fecha de lectura: 5/09/2022. Director/a/es: Ignacio Alonso Bilbao

Dra. Cabrera Suárez, Beatriz María

Tesis doctoral: Dieta mediterránea y prevención de la depresión recurrente. Fecha de lectura: 6/09/2022. Director/a/es: José Luis Hernández Fleta, Almudena Sánchez Villegas. Tutor: Francisco Jesús Estévez Rosas

Dr. Marrero Rodríguez, Néstor

Tesis doctoral: A historical ecological assessment of arid aeolian sedimentary systems responses to long-term land uses in the Canary Islands. Fecha de lectura: 6/09/2022. Director/a/es: María Emma Perez-Chacon Espino, Leví Aday García Romero

Dra. Burgoa Gregorio, Nadia

Tesis doctoral: From large scale to mesoscale dynamics in the Cape Verde Frontal Zone. Fecha de lectura: 28/09/2022. Director/a/es: Ángel Rodríguez Santana, Francisco José Machín Jiménez

Dr. Guerra Segura, Elyoenai

Tesis doctoral: Identificación biométrica de la firma usando el trazo aéreo. Fecha de lectura: 04/10/2022. Director/a/es: Carlos Manuel Travieso González

Dr. Cacereño Ibáñez, Andrés

Tesis doctoral: Aportaciones en confiabilidad al reacondicionamiento del plan de mantenimiento y diseño de sistemas mediante algoritmos evolutivos. Fecha de lectura: 07/10/2022. Director/a/es: David Juan Greiner Sánchez, Blas José Galván González, Gabriel Winter Althaus

Dra. Usmonova, Gulnoza

Tesis doctoral: Tourists, Residents and Stakeholders' Perception of Community-Based Tourism in Central Asian Countries. Fecha de lectura: 07/10/2022. Director/a/es: Carmelo Javier León González

Dr. Vega Artiles, Ángel Gabriel

Tesis doctoral: Estudio biomecánico del tórax humano: aplicaciones en las técnicas quirúrgicas para la corrección del Pectus excavatum y Pectus carinatum. Fecha de lectura: 10/10/2022. Director/a/es: Manuel Alejandro Yánez Santana, David Pérez Alonso. Tutor: Oscar Martel Fuentes

Dr. Indelicato, Alessandro

Tesis doctoral: Quantitative Methods to Measure Attitudes Toward Immigrants and National Identity. Fecha de lectura: 18/10/2022. Director/a/es: Juan Carlos Martín Hernández

Dra. Giorda, Federica

Tesis doctoral: Dolphin morbillivirus in stranded marine mammals: diagnosis and neuropathological characterization. Fecha de lectura: 20/10/2022. Director/a/es: Antonio Jesús Fernández Rodríguez, Eva María Sierra Pulpillo

Dra. Cabrera Suárez, Idaira Esther

Tesis doctoral: Eficiencia de las sucursales bancarias. El caso de un banco comercial español. Fecha de lectura: 21/10/2022. Director/a/es: Jorge Vicente Pérez Rodríguez

Dr. San Miguel Montesdeoca, Mario

Tesis doctoral: Diseño de circuitos integrados de microondas basados en tecnologías iii-v para la reducción de costes y mejora de la eficiencia de las comunicaciones vía satélite. Fecha de lectura: 21/10/2022. Director/a/es: Francisco Javier Del Pino Suárez

Dr. Gallego Sellés, Ángel

Tesis doctoral: Desarrollo y caracterización de un modelo de isquemia/reperfusión para el estudio de la señalización muscular inducida por radicales libres y ejercicio físico. Fecha de lectura: 03/11/2022. Director/a/es: Cecilia Dorado García, Joaquín Sanchís Moysi

Dra. Suárez Rodríguez, Vidina Goretti

Tesis doctoral: Efecto de una técnica de terapia miofascial en la musculatura pterigoidea sobre las características mecánicas de los músculos del tronco y extremidades superiores de los músicos de viento madera, violines y violas. Fecha de lectura: 04/11/2022. Director/a/es: Juan Francisco Loro Ferrer, David Gustavo Rodríguez Ruiz

Dr. Hawach Umpiérrez, Anwar

Tesis doctoral: Estudio de la madurez sintáctica de estudiantes de primaria y secundaria de la isla de Gran Canaria. Fecha de lectura: 04/11/2022. Director/a/es: Marta Samper Hernández

Dr. Henríquez Valido, Pedro Eduardo

Tesis doctoral: Estudio carpológico y arqueoentomológico de los graneros colectivos de Gran Canaria (siglos V-XV de nuestra era). Aportaciones al estudio del almacenamiento de alimentos. Fecha de lectura: 04/11/2022. Director/a/es: Amelia Del Carmen Rodríguez Rodríguez, Jacob Bentejui Morales Mateos

Dra. Elistratova Elistratova, Marina

Tesis doctoral: Tres ensayos sobre la incidencia de las operaciones entre partes relacionadas en el comportamiento corporativo. Fecha de lectura: 07/11/2022. Director/a/es: Jerónimo Pérez Alemán, Carolina Bona Sánchez

Dr. Guerra Montenegro, Juan Antonio

Tesis doctoral: Modelado Predictivo en Flujo de Datos de Procesos con Deriva de Concepto y su Aplicación al Turismo en Canarias. Fecha de lectura: 28/11/2022. Director/a/es: Javier Jesús Sánchez Medina, David De La Cruz Sánchez Rodríguez. Tutor: Agustín Jesús Sánchez Medina

Dra. Cadena Aizaga, Marcia Isabel

Tesis doctoral: Evaluación e impacto de la presencia de filtros ultravioleta orgánicos por actividades antropogénicas en el medio marino costero. Fecha de lectura: 29/11/2022. Director/a/es: María Zoraida Sosa Ferrera, Sarah Montesdeoca Esponda

Dra. Ramos Montesdeoca, Mónica Del Carmen

Tesis doctoral: Fraude contable y aspectos psicológicos de los defraudadores: una aproximación aplicando ecuaciones estructurales y minería de textos. Fecha de lectura: 02/12/2022. Director/a/es: Agustín Jesús Sánchez Medina

Dra. Ramírez Bolaños, Sara

Tesis doctoral: Caracterización e inclusión de subproductos de plataneras en piensos sostenibles para acuicultura. Fecha de lectura: 09/12/2022. Director/a/es: Lidia Esther Robaina Robaina

Dr. Ruiz Santana, Ángel Yenisei

Tesis doctoral: La Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español. Un análisis de su función en la gestión del patrimonio cultural. Fecha de lectura: 12/12/2022. Director/a/es: María De Los Reyes Hernández Socorro, Santiago De Luxán Meléndez

Dra. Elías González, Cristina Isabel

Tesis doctoral: El microrrelato y las TIC como recursos para la enseñanza léxico-gramatical en el marco de la Educación Superior: Universidad de Utrecht, Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Fecha de lectura: 13/12/2022. Director/a/es: María Nayra Rodríguez Rodríguez, Dolores Fernández Martínez

Dr. Montesdeoca Suárez, Arturo

Tesis doctoral: De la protección de datos personales a la construcción de un catálogo de derechos digitales de las personas trabajadoras. Fecha de lectura: 15/12/2022. Director/a/es: María Del Carmen Grau Pineda

Dr. San Romualdo Collado, Abel

Tesis doctoral: Caracterización biogeomorfológica de la duna costera (foredune) en sistemas playa-duna áridos: naturaleza, amenazas y gestión. Fecha de lectura: 16/12/2022. Director/a/es: Luis Francisco Hernández Calvento, Leví Aday García Romero

Dr. Guerra Marrero, Airam Manuel

Tesis doctoral: Bioecología de Sepia bertheloti d'Orbigny, 1835 en la costa noroccidental africana. Fecha de lectura: 10/01/2023. Director/a/es: José Juan Castro Hernández, Catalina Perales Raya

Dra. Cionfrini, Carmela

Tesis doctoral: Sistema de indicadores para la gestión del patrimonio construido. Propuesta y análisis de casos. Fecha de lectura: 13/01/2023. Director/a/es: Juan Sebastián López García, Elsa María Gutiérrez Labory. Tutor: Josefina Domínguez Mujica

Dr. Bouamra, Walid

Tesis doctoral: Offline handwritten signature verification and forgery detection. Fecha de lectura: 17/01/2023. Director/a/es: Miguel Ángel Ferrer Ballester, Moisés Díaz Cabrera

Dr. Verdú Santana, Abel

Tesis doctoral: Aplicación de procedimientos nuevos y de herramientas informáticas para implementación y gestión del autocontrol alimentario en macro establecimientos de restauración colectiva. Fecha de lectura: 20/01/2023. Director/a/es: Rafael Millán Larriva, Esther Sanjuán Velázquez

Dr. Torres Herrera, Hilario José

Tesis doctoral: Almacenamiento energético por bombeo reversible en la isla de Gran Canaria: contribuciones. Fecha de lectura: 20/01/2023. Director/a/es: Alexis Lozano Medina, Julieta Cristina Schallenberg Rodríguez. Tutor/A: José Antonio Carta González

Dra. Falcón Cordón, Yaiza

Tesis doctoral: Marcadores serológicos y de diagnóstico por imagen en el estudio de la hipertensión pulmonar en perros con dirofilariosis (Dirofilaria immitis). Fecha de lectura: 24/01/2023. Director/a/es: Elena Carretón Gómez, José Alberto Montoya Alonso

Dr. Guerra Rodríguez, Miguel Alfonso

Tesis doctoral: Identificación y evaluación preclínica de nuevas moléculas de pequeño tamaño con actividad antitumoral en cáncer de mama dependiente de estrógenos. Fecha de lectura: 26/01/2023. Director/a/es: Carlos Borja Guerra Hernández, Leandro Fco Fernández Pérez, Carlota Pilar Recio Cruz

Dra. Pérez Alberto, Sara

Tesis doctoral: Estudio comparado por tomografi¿a computarizada de la cabeza en el dragón de Komodo (Varanus komodoensis), iguana verde (Iguana iguana), y tortuga boba (Caretta caretta). Fecha de lectura: 27/01/2023. Director/a/es: José Raduán Jáber Mohamad. Tutor/A: Manuel Francisco Morales Doreste

Dr. Galván Santana, Juan Carlos

Tesis doctoral: Estudio de las características dinámicas del muro de la Presa de Soria mediante técnicas numéricas y experimentales. Fecha de lectura: 10/02/2023. Director/a/es: Luis Alberto Padrón Hernández

Dr. Castillo Bolado, David Alejandro

Tesis doctoral: Contributions to a Methodology for the Building of Modular Neural Networks. Fecha de lectura: 10/02/2023. Director/a/es: Cayetano Guerra Artal. Tutor: Francisco Mario Hernández Tejera

Dra. Pérez Mojotá, Sebastiana Eugenia

Tesis doctoral: Preparando las maletas. Representación artística y diseño en el mundo contemporáneo del equipaje. Fecha de lectura: 20/02/2023. Director/a/es: María De Los Reyes Hernández Socorro, Santiago De Luxán Meléndez

Dr. Pérez Valera, Mario

Tesis doctoral: Caracterización de la expresión de ACE2 (receptor del SARS-CoV-2) en el músculo esquelético humano: respuesta al ejercicio físico y a la pérdida de peso en pacientes con sobrepeso y obesidad. Fecha de lectura: 24/02/2023. Director/a/es: José Antonio López Calbet, David Morales Álamo. Tutor/A: Cecilia Dorado García

Dra. Pérez Hernández, Tara

Tesis doctoral: Inmunización con una vacuna recombinante frente a Teladorsagia circumcincta en corderos de razas ovinas canarias. Fecha de lectura: 10/03/2023. Director/a/es: Jorge Francisco González Pérez, Julia Natividad Hernández Vega. Tutor/A: Noemí Castro Navarro

Dra. Montoto Martínez, Tania

Tesis doctoral: Optimización del muestreo de microplásticos: Ensayos para la mejora de la monitorización en áreas marinas mediante la aplicación de diseños innovadores y el empleo de barcos de oportunidad. Fecha de lectura: 10/03/2023. Director/a/es: María Dolores Gelado Caballero, José Joaquín Hernández Brito

Dr. Jurado Verdú, Cristo Manuel

Tesis doctoral: Enabling Rolling Shutter Optical Camera Communication Using Artificial Intelligence: Towards Widespread Adoption and Dual Use of Cameras as Receivers. Fecha de lectura: 15/03/2023. Director/a/es: José Alberto Rabadán Borges, Víctor Guerra Yánez

Dr. Ramos Vivas, José

Tesis doctoral: Caracterización de cepas bacterianas con propiedades antimicrobianas y de sus fagos, aisladas en instalaciones de acuicultura. Fecha de lectura: 20/03/2023. Director/a/es: Félix Antonio Acosta Arbelo

Dr. Díez Abadie, Gabriel

Tesis doctoral: Percepción y discriminación de las vocales nasales del francés en estudiantes hispanohablantes. Fecha de lectura: 28/03/2023. Director/a/es: Ángeles Sánchez Hernández, Francisco José Álvarez Gil

Dra. Rodríguez Mireles, Silvia

Tesis doctoral: Food as a Public Health issue: Diets and their intersection with the health field concept in the Canary Islands. Fecha de lectura: 29/03/2023. Director/a/es: Beatriz González Lopez-Valcarcel, Luis Serra Majem

Dra. Geremia, Claudia Stella Valeria

Tesis doctoral: La Inquisición española en Canarias: huellas de brujería africana (siglos XVI-XVIII). Fecha de lectura: 03/04/2023. Director/a/es: Germán Santana Pérez

Dr. Brito Díaz, Juan Manuel

Tesis doctoral: Dinámicas de la contienda ambiental. Orígenes, evolución e impacto político del movimiento ecologista canario (1969-1992). Fecha de lectura: 10/04/2023. Director/a/es: Sergio Solbes Ferri. Tutor/A: Germán Santana Pérez

Dra. Grau Pérez, Mercé

Tesis doctoral: Epidemiología del melanoma cutáneo en Gran Canaria (Islas Canarias, España) 2007-2018. Incidencia, presentación clínica y análisis espacial. Fecha de lectura: 11/04/2023. Director/a/es: Gregorio Carretero Hernández, Leopoldo Borrego Hernando. Tutor/A: Marta Lloret Sáez-Bravo

Dr. Gómez Letona, Markel

Tesis doctoral: Response of Prokaryotic Communities to Deep Water Upwelling. Fecha de lectura: 13/04/2023. Director/a/es: Javier Arístegui Ruiz, Marta Sebastián Caumel. Tutor/A: Juan Luis Gómez Pinchetti

Dra. García Montesdeoca, María Isabel

Tesis doctoral: Estudio experimental del equilibrio líquidovapor isobárico a 1,5 mpa de sustancias de interés en la fotocatálisis y en la industria. Fecha de lectura: 24/04/2023. Director/a/es: Pedro Susial Badajoz. Tutor/A: Oscar Manuel González Díaz

Dr. Manchado Herrera, Ignacio

Tesis doctoral: Fuerza muscular de rodilla y resultados auto informados en pacientes con rotura del ligamento cruzado anterior. Fecha de lectura: 03/05/2023. Director/a/es: Gerardo Garcés Martín, José Manuel García Castellano

Dr. Pedrianes Martín, Pablo Benito

Tesis doctoral: Evaluación del gasto energético en sujetos con hipertensión y obesidad y desarrollo de método ecográfico para medición de composición corporal. Fecha de lectura: 05/05/2023. Director/A/Es: Pedro Luis de Pablos Velasco, José Antonio López Calbet. Tutor/A: Cecilia Dorado García

Dr. Lilao Garzón, Joaquín

Tesis doctoral: Effect of maternal age and metabolic syndrome on preimplantation embryo development. Fecha de lectura: 12/05/2023. Director/a/es: Anna Maria Claudia Wägner, Silvia Muñoz Descalzo, Yeray Brito Casillas

Dr. Dellacqua , Zachary Joseph

Tesis doctoral: Distinguishing the impacts of rearing volume versus the stocking density on the skeletal quality of Sparus aurata during the larval and pre-ongrowing rearing phases. Fecha de lectura: 19/05/2023. Director/a/es: María Soledad Izquierdo López

Dra. Letón Suárez, Alicia Raquel

Tesis doctoral: Del rebético a elefteria arvanitaki: estudio de la tradición clásica en la música griega moderna. Fecha de lectura: 19/05/2023. Director/A/Es: María De La Luz García Fleitas

Dra. Alonso Torres, Verónica

Tesis doctoral: La dramaturgia de Ana Diosdado y su aplicación a la enseñanza del español. Fecha de lectura: 24/05/2023. Director/a/es: Carmen Márquez Montes

Dr. Ventura Rodríguez, Hugo Alberto

Tesis doctoral: La catedral de La Laguna, proceso constructivo y análisis estructural de una obra pionera en el uso del hormigón armado en España. Fecha de lectura: 26/05/2023. Director/a/es: Vicente Mirallave Izquierdo, Nelson Flores Medina

Dr. Sarmiento Lezcano, Airam Nauzet

Tesis doctoral: Análisis de las propiedades acústicas y pautas de distribución vertical de los peces meso y batipelágicos y su contribución a la bomba biológica. Fecha de lectura: 31/05/2023. Director/a/es: Santiago Manuel Hernández León

Dra. Robaina Calderín, Lorena Del Pino

Tesis doctoral: Neuromarketing y experiencias inmersivas: el estudio del comportamiento de los jóvenes en el contexto de los museos. Fecha de lectura: 02/06/2023. Director/a/es: Josefa Delia Martín Santana, Julio Francisco Rufo Torres. Tutor/A: Agustín Jesús Sánchez Medina

Dra. Navarro Santana, Beatriz Fátima

Tesis doctoral: Uso del sistema de imágenes de fluorescencia SPY élite en el cáncer de ovario. Estudio observacional. Fecha de lectura: 02/06/2023. Director/a/es: Alicia Martín Martínez. Tutor/A: José Martín Quintana Aguiar

Dra. Caínzos Díaz, Verónica

Tesis doctoral: Thirty years of GO-SHIP and WOCE data: Atlantic overturning of mass, heat, freshwater, and anthropogenic Carbon transport. Fecha de lectura: 12/06/2023. Director/a/es: Alonso Hernández Guerra, María Dolores Pérez Hernández

Dra. Ortega García, Raquel

Tesis doctoral: Materiales poliméricos reforzados con fibras vegetales y aditivados con retardantes de llama de origen natural. Fecha de lectura: 15/06/2023. Director/a/es: Mario Domingo Monzón Verona

Dra. Santana Monagas, Elisa

Tesis doctoral: Estilo comunicativo del profesorado de secundaria: efectos sobre el rendimiento académico y el bienestar psicológico. Fecha de lectura: 16/06/2023. Director/a/es: Juan Luis Núñez Alonso, Juan Francisco Loro Ferrer

Dra. Suárez Martín, Caridad Rosario

Tesis doctoral: La preparación de los servicios de interpretación de lengua de signos: contexto discursivo y esfuerzo físico. Fecha de lectura: 16/06/2023. Director/a/es: Dolores Fernández Martínez, David Gustavo Rodríguez Ruiz

Dr. Patriarca , Giovanni

Tesis doctoral: Las políticas y prácticas económico-sociales en la baja edad media. Del comercio internacional a la revolución científica. Fecha de lectura: 20/06/2023. Director/a/es: María Del Cristo González Marrero

Dr. Mohamed Harb Rabia Hamad, Selwan

Tesis doctoral: Approach to Circular Economy through the inclusion of local agriculture by-products in fish feedstuff: consumer health risk assessment due to heavy metal accumulation and effects on fish health by study of liver and gut morphology. Fecha de lectura: 22/06/2023. Director/a/es: Rafael Ginés Ruiz, Pedro Luis Castro Alonso

Dr. Dallatomasina, Cesare

Tesis doctoral: Patrimonio inmueble: recualificación desde la arquitectura y regeneración cultural urbana y rural. Fecha de lectura: 23/06/2023. Director/a/es: Juan Sebastián López García. Tutor/A: Vicente Mirallave Izquierdo

Dr. Ulaganathan , Sivagurunathan

Tesis doctoral: Dietary levels of vitamins D and K on growth, calcium metabolism and skeletal health in gilthead seabream (Sparus aurata). Fecha de lectura: 23/06/2023. Director/a/es: María Soledad Izquierdo López, David Domínguez Montesdeoca

Dra. Gutiérrez Hernández, María Elena

Tesis doctoral: El deterioro de la salud mental durante el confinamiento por CoV-19 y la protección de la autocompasión. Fecha de lectura: 03/07/2023. Director/a/es: Luisa Fernanda Fanjul Rodríguez, Alicia Díaz Megolla

Dr. Brito García, Santiago José

Tesis doctoral: Caracterización del efecto de microdopajes novedosos sobre la aleación de alta entropía CoCrFeMoNi. Fecha de lectura: 08/07/2023. Director/a/es: Julia Claudia Mirza Rosca

Dr. Del Rosario García, Henoc

Tesis doctoral: Derivados sintéticos de la 1,3-difenilpropenona como potenciales agentes antileucémicos. Fecha de lectura: 10/07/2023. Director/a/es: Francisco Jesús Estévez Rosas, José Martín Quintana Aguiar

Dra. Ruano Ferrer, Fátima De La Cruz

Tesis doctoral: Análisis de la cultura de seguridad del paciente en el personal del área quirúrgica. Fecha de lectura: 11/07/2023. Director/a/es: María Isabel Gutiérrez Giner. Tutor/A: Margarita Rosa González Martín

Dr. Rodríguez Torres, José

Tesis doctoral: Veterinary cancer registries. epidemiology of cancer on the canine population of the canary archipelago. Fecha de lectura: 14/07/2023. Director/a/es: Antonio Espinosa De Los Monteros Y Zayas, Ángelo Santana Del Pino. Tutor/A: Enrique Rodríguez Grau-Bassas

Dra. Schmidt , Laura Pauline Verena Elisabeth

Tesis doctoral: Careers of young professionals in the tourism and hospitality industries: Analysing vocational commitment, protean career, and lifelong learning. Fecha de lectura: 18/07/2023. Director/a/es: Desiderio Juan García Almeida, Petra De Saa Pérez

Dra. Ramos Sosa, María José

Tesis doctoral: Ciguatoxins in fish: Study of the distribution in different tissues and metabolomic effects on the liver. Fecha de lectura: 24/07/2023. Director/a/es: Fernando Real Valcárcel, Natalia García Álvarez

Dr. Suárez Rodríguez, Alejandro

Tesis doctoral: Pérdida del lenguaje y deterioro lingüístico en la enfermedad de Alzheimer desde una perspectiva funcional-conceptual. Fecha de lectura: 26/07/2023. Director/a/es: Carolina Fátima Rodríguez Juárez

Dra. González Villa, Isabel

Tesis doctoral: Estudio de factores clínicos y anatomopatológicos en la implementación del diagnóstico de cáncer de endometrio con fenotipo de inestabilidad de microsatélites: modelo predictivo. Fecha de lectura: 28/07/2023. Director/a/es: Juan José Cabrera Galván, Juan Francisco Loro Ferrer

Dra. Jiménez Gómez, Marta

Tesis doctoral: Tratamiento conservador en pacientes con cáncer de mama localmente avanzado. valoración de la respuesta a la quimioterapia primaria. Fecha de lectura: 04/09/2023. Director/a/es: Víctor Manuel Vega Benítez, Juan Ramón Hernández Hernández. Tutor/A: Juan Francisco Loro Ferrer

Dra. Santana Hernández, Lidia Ester

Tesis doctoral: Un enfoque generacional en el estudio del comportamiento emprendedor: Preparando una aplicación empírica al estudio de la intención y el comportamiento emprendedor de la Generación Z. Fecha de lectura: 07/09/2023. Director/a/es: Rosa María Batista Canino