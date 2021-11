Ya no hay límite de suspensos para pasar de curso o titularse en ESO

El primer gran cambio que trae la reforma educativa (la Lomloe) ya esta en marcha. El Consejo de Ministros aprobó hoy el real decreto de evaluación, promoción y titulación. Las nuevas normas que regirán las notas, el paso de curso y la finalización de los estudios. Es la pauta a seguir en todos los colegios e institutos ya desde este curso. Este reglamento, que pone letra pequeña a lo dispuesto en la Lomloe, busca, según el Ministerio de Educación, reducir al máximo la repetición y el abandono escolar temprano, los dos grandes lastres del sistema formativo español. Estos son los cambios más importantes:

Sacar ESO con suspensos

Obtener o no el título en ESO ya no dependerá del número de suspensos que se tengan al término del cuarto y último curso. El decreto ya no fija una cifra concreta de materias no superadas que impide graduarse. Es una decisión que deja en manos del equipo de profesores que dan clase al estudiante.

En Bachillerato, se podrá ir a selectividad con un suspenso, se pasará con un máximo de dos y se mantiene la repesca de junio o septiembre

Hasta ahora un alumno solo podía graduarse en ESO si lo aprobaba todo o si suspendía un máximo de dos asignaturas, siempre que no fueran Matemáticas y Lengua al tiempo. Ahora no hay límites. Obtendrán el título de ESO los alumnos que terminen cuarto y hayan adquirido, a juicio del equipo docente, las competencias fijadas y alcanzado los objetivos de la etapa. Es una decisión colegiada de sus profesores. El título de secundaria obligatoria será único y no contendrá calificación final alguna. También lo recibirán los estudiantes que superen todos los módulos del ciclo de FP Básica.

Segunda oportunidad

Se prevé una segunda oportunidad para los alumnos que por su edad no puedan seguir cursando ESO y no hayan logrado el título. En los dos cursos siguientes podrán intentar conseguirlo con la realización de pruebas o actividades personalizadas extraordinarias de las materias que no hayan superado. Todos los que hayan concluido ESO recibirán, en cualquier caso, una certificación oficial en la que constarán los años cursados y el nivel de adquisición de competencias conseguido.

Pasar sin límites de cates

Tanto en la titulación como en los criterios para la promoción de curso en ESO la regla básica es idéntica. El equipo docente, de forma colegiada, tiene la responsabilidad última sobre ambas decisiones. A la hora de pasar de curso no habrá límite de suspensos. Promocionarán todos los alumnos que tengan una o dos asignaturas suspensas -ahora son un máximo de tres-, pero también lo harán quienes sus docentes valoren que la naturaleza de las materias que pudieran no haber superado les permite seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tienen expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica.

Repetición, una excepción

Como avanzó la Lomloe, la repetición tiene que ser algo «excepcional». Solo se permite una repetición en Primaria y un tope de dos hasta el final de ESO. En Primaria solo se podrá repetir en los cursos finales de los tres ciclos (2º, 4º y 6º). En los otros la promoción será automática. Solo se autorizaría una tercera repetición extraordinaria en cuarto de ESO si los docentes creen que así se favorece que el alumno pueda adquirir las competencias para lograr el título.

Refuerzos inmediatos y obligados

Para evitar repeticiones, se tomarán medidas de refuerzo educativo en cuanto se detecte que un alumno tiene problemas en clase y, desde luego, con todos los que pasen de curso con suspensos. Además, si el estudiante debe repetir, recibirá un plan de apoyo personalizado para que alcance las competencias que le faltan o se le incluirá a partir de 3º en un programa de adaptación curricular para facilitar que se titule.

Fin a las repescas

El decreto acaba con las repescas en la ESO. Ya no habrá más exámenes de recuperación a final de curso de las asignaturas suspensas. Los que se realizaban en junio o en septiembre, según cada autonomía. Las asignaturas se aprueban o no en la evaluación final colegiada. El Consejo de Estado advirtió a la ministra que no era legal conceder a las autonomías, como era su intención, una moratoria para este curso ya iniciado, que permitía a cada consejero de Educación decidir en su territorio si permitía o no por última vez las recuperaciones. Se lo habían pedido al menos Canarias, las dos Castillas, Madrid, Galicia y Andalucía, que pretendían hacer sus últimas repescas, cosa que ya no será posible.

Bachillerato, máximo dos pendientes

En Bachillerato sí se fijará un número concreto de suspensos para pasar. Serán los mismos que en la actualidad, un máximo de dos. La novedad es que si se tiene más de un suspenso al final del segundo curso, el alumno puede realizar un tercer año solo para recuperar las materias no superadas sin tener que repetir el resto. En Bachillerato se mantienen las repescas de fin de curso para asignaturas suspensas.

Selectividad con un suspenso

El reglamento desarrolla una de las novedades de la Lomloe, la posibilidad, en casos excepcionales, de que un joven pueda titularse en Bachillerato pese a tener una asignatura suspendida. La norma es aprobarlo todo, pero el equipo docente podrá autorizar el título con un suspenso siempre que considere que el alumno ha alcanzado los objetivos y competencias de la etapa y que, además, haya tenido una asistencia continuada, se haya presentado a todos los exámenes y recuperaciones, y su nota media sea de 5 o más.

La FP, con todo aprobado

La titulación en grado medio, superior o en cursos de especialización de FP requerirá de la evaluación positiva de todos los módulos que componen el ciclo. Deberá aprobarse todo.