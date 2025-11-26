La Ley de Consejos Sociales de Canarias, al Constitucional por invadir la autonomía universitaria El Defensor del Pueblo presenta un recurso a instancias de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y la ULPGC y la ULL

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 3/2025 que regula el funcionamiento de los Consejos Sociales de las universidades públicas canarias. Lo ha hecho a instancias de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y de las universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria, «quienes desean discernir cuestiones técnicas de carácter competencial», señalan en un comunicado la ULPGC y la ULL, que opinan que algunos puntos del texto legal invaden sus competencias y, por tanto, socava la autonomía universitaria.

El proceso está pendiente aún de si se admite o no a trámite por parte del Tribunal Constitucional (TC).

«El recurso plantea dudas jurídicas sobre diversos aspectos de la ley relativas al régimen de titulaciones oficiales y centros adscritos, admisión y permanencia de estudiantes, transferencia de conocimiento, retribuciones de personal investigador y acceso a datos personales obrantes en los archivos de las universidades», añade la nota.

Los rectores de las universidades canarias han puesto en conocimiento de los grupos parlamentarios mediante una carta las razones que les motivaron a dirigirse al Defensor del Pueblo. «Deseamos subrayar que esta decisión no pretende cuestionar en ningún momento la legitimidad y el buen hacer del Parlamento de Canarias para legislar dentro de sus competencias ni la relevancia de los Consejos Sociales como órganos esenciales de participación de la sociedad en la universidad. Las universidades públicas canarias mantenemos con ellos una relación leal y colaborativa, plenamente conscientes del papel que desempeñan en la supervisión y transparencia del sistema universitario», señala el documento.

Entre las cuestiones que desde un punto de vista técnico requieren aclaración por parte de las universidades figura la atribución al Consejo Social «de funciones decisorias o informes previos vinculantes que exceden su naturaleza como órgano de participación social».

Igualmente, se cuestiona «la creación de estructuras y procedimientos que podrían situarse por encima de los órganos de gobierno universitario, así como la introducción de autorizaciones previas en materia económico presupuestaria, que afectan a la planificación financiera y a la agilidad en la ejecución de proyectos docentes, de investigación e infraestructuras».

En el mismo sentido, añaden las universidades públicas canarias, «algunas disposiciones parecerían entrar en posible colisión con la normativa básica estatal sobre organización universitaria, distribución de competencias y régimen del personal, lo que aconseja solicitar un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que aporte seguridad jurídica al conjunto del sistema».

«Queremos reiterar» –señalan los rectores- «que esta actuación no altera nuestra voluntad de diálogo ni nuestra colaboración con los Consejos Sociales, con el Parlamento de Canarias y con el Gobierno de Canarias».

«Las universidades públicas canarias continuaremos trabajando con lealtad institucional y al servicio de la sociedad, acatando plenamente la legislación vigente y, llegado el momento, la resolución que adopte el Tribunal Constitucional», concluye el texto enviado a los grupos parlamentarios.

La ULPGC celebró este miércoles un Consejo de Gobierno donde el rector de la universidad, Lluís Serra, informó sobre este recurso de inconstitucionalidad. Allí reiteró esta decisión decisión de ir al TC «no pone en duda la legitimidad de los consejos sociales de las dos universidades públicas canarias, como órganos esenciales de nuestras universidades, y a los que consideramos colaboradores leales de las instituciones académicas».

«Consideramos que algunos preceptos de la ley de Consejos Sociales de Canarias pueden incidir en aspectos que afectan a la autonomía universitaria», explicó. Entre ellos citó la atribución a los Consejos Sociales de funciones decisorias o informes previos vinculantes que exceden su naturaleza como órgano de participación social; a la creación de estructuras y procedimientos que podrían situarse por encima de los órganos de gobierno universitario; o la introducción de autorizaciones previas en materia económico presupuestaria de la institución, que pueden afectar a la ejecución de proyectos docentes, de investigación o de infraestructuras.

Según explica la ULPGC en un comunicado, el rector «se mostró prudente y a la espera de que el Tribunal Constitucional considere si se vulnera la autonomía «los derechos« de las universidades públicas canarias. «·Esta decisión no nos exime de acatar la actual ley, que es lo que estamos haciendo en la actualidad», concluyó.