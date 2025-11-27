La ley que blinda las universidades populares de Canarias y Radio ECCA, aprobada por unanimidad El Parlamento regional aprueba la norma que da seguridad jurídica y estabilidad financiera a las entidades de formación de personas adultas

El pleno del Parlamento de Canarias aprobó este miércoles por unanimidad una ley que blindará las universidades populares y Radio Ecca, dotándolas de seguridad jurídica y de estabilidad financiera.

El texto legislativo, cuya tramitación viene de la pasada legislatura, señala la necesidad de una regulación específica ante el crecimiento exponencial en el ámbito no reglado de la educación adulta y «la madurez» alcanzada por proyectos socioculturales y comunitarios que se sitúan en el marco de la educación permanente.

Uno de sus objetivos es dotar de seguridad jurídica a las universidades populares para que su actividad cultural y divulgadora en el ámbito de las administraciones locales no encuentre obstáculos para su puesta en marcha, lo que se hace extensivo a Radio ECCA a través de una enmienda incorporada al texto.

Además, persigue «dar un reconocimiento expreso a una realidad histórica, social y cultural, así como al papel de los ayuntamientos en todo lo relacionado con la promoción, el apoyo, la difusión y el disfrute de la cultura». También, establecer sistemas de reconocimiento y acreditación de las competencias y habilidades adquiridas por los ciudadanos de cada municipio.

En Canarias, las primeras universidades populares de la época de la restauración democrática se crearon en la década de 1980: la de Puerto del Rosario, la de Puerto de la Cruz y la de Las Palmas de Gran Canaria.

ECCA celebró mediante un comunicado la inclusión de la enmienda en la ley que la reconoce. «Queremos agradecer a todos los grupos parlamentarios su buen hacer y la visión que ha hecho posible este paso histórico. La educación permite abrir puertas al progreso personal y social. Con este reconocimiento, el Parlamento reafirma que la formación accesible para personas adultas es un derecho y un patrimonio de toda la ciudadanía canaria», afirma José María Segura, director general de ecca.edu. Y destacó especialmente la labor de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y de su consejero, Poli Suárez, «por entender la importancia de este modelo para la cohesión y el impulso educativo en las islas».

Todos los grupos de acuerdo

En el debate parlamentario, todos los grupos coincidieron en loar la labor de las universidades populares y de Radio ECCA para llevar la educación «a todos los rincones del archipiélago» y se felicitaron del consenso en la tramitación de esta ley «útil, moderna y profundamente social», tal y como la definió Melodie Mendoza (ASG).

Raúl Acosta (AHI) indicó que esta ley «tiene mucho más trasfondo del que aparenta», pues las universidades populares son sinónimo de «acceso al conocimiento, de participación comunitaria y de igualdad real», y alabó «la seriedad, las aportaciones constructivas y el consenso» imperantes durante su tramitación.

Nicasio Galván (Vox) se preguntó por los motivos del rechazo a las dos enmiendas presentadas por su partido, en las que pedía que la identidad y la cultura canarias sean consideradas como «parte del patrimonio común de todos los españoles». Pese a todo, Vox apoyó la ley porque «es libre de adoctrinamiento», ya que no hace mención a la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o el cambio climático, dijo Galván.

Carmen Hernández (NC) destacó que con la aprobación de esta ley «honramos una historia colectiva de formación y de participación ciudadana» por parte de las universidades populares, y se preguntó cuántos títulos de Secundaria o accesos al Bachillerato o la FP ha favorecido la existencia de Radio ECCA.

María Isabel Saavedra (PP) ensalzó que las universidades populares en islas como Fuerteventura han sido «un refugio de oportunidades para la formación y el encuentro comunitario» para «generaciones y generaciones», y opinó que esta ley «llega tarde pero con consenso y una mirada amplia».

Vidina Espino (CC) abundó en que las universidades populares han dado oportunidades a miles de canarios para retomar los estudios y para desarrollar nuevas habilidades, o simplemente les han ofrecido «un lugar de convivencia y participación» ciudadana.

Yaiza López (PSOE) enfatizó por su parte que esta ley no nació en el Parlamento de Canarias sino que es fruto del «trabajo silencioso y constante de muchos que creen en el poder transformador de la educación», y tiene «un nombre propio»: el de la Asociación Canaria de Universidades Populares (ACUP).

Una vez aprobada la ley, el consejero de Educación, Poli Suárez, tomó la palabra para dar «un millón de gracias» a los diputados que la han tramitado, tanto en la actual como en la pasada legislatura, y en especial a la ACUP y a Radio ECCA «por seguir creyendo en una educación para todos».