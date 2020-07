La vuelta al cole se retrasa y se baraja el 15 de septiembre

«Este es un curso muy especial y los equipos directivos necesitarán tiempo para tenerlo todo preparado. No se puede empezar como siempre el 8 o 9 de septiembre porque no es un curso como siempre», declaró Manuela Armas.

La Consejería no tiene nada cerrado todavía y baraja varias fechas. «No me he puesto un día límite para la incorporación del alumnado, le he dicho a los directores que estuvieran tranquilos, que el 9 no empezarán las clases y que como mínimo necesitarán una semana más para dejar las cosas bien preparadas, porque estamos hablando de cosas muy serias, de la salud, y ahora prima por encima de todo la seguridad de los niños y los docentes y que las familias estén tranquilas», añadió la responsable de la Consejería de Educación. Armas está convencida de que el Ministerio aceptará este retraso: «Estoy segura de que entenderá que necesitamos estos días para organizarlo todo bien».