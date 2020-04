La ULPGC y la ULL eliminan las normas de progreso y permanencia

Lo que no consiguieron las protestas del estudiantado ni las críticas del profesorado lo ha logrado la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Universidad de La Laguna (ULL) han acordado dejar sin efecto las normas de progreso y permanencia al menos para el próximo curso. Así, no contarán las convocatorias agotadas y no superadas durante este año académico ni para las citadas normas ni en los importes de matrícula a abonar.

La decisión, consensuada con la Consejería de Educación, trata de «paliar» los efectos negativos producidos por el confinamiento sobre los estudios universitarios. «Nadie debe perder el curso como consecuencia de la crisis» y ésta «no debe suponer un sobrecoste académico al estudiantado ni a sus familias», señalaron ambas instituciones en un comunicado.

Bajo estos dos principios las dos universidades públicas canarias suspenden las normas de progreso y permanencia, más estrictas en la ULPGC que en la ULL especialmente por la presión del expresidente de su Consejo Social, Ángel Tristán.

Pero no es la única medida. Ambas universidades también han abordado los problemas financieros que esta crisis acarrea en buena parte de las familias del estudiantado. Por eso, con el apoyo de la Consejería de Educación, han acordado «identificar al estudiantado que no pueda hacer frente a los pagos de matrícula que tienen pendientes y les exonerará, total o parcialmente, de los mismos». En esta situación podrían encontrarse 10.000 alumnos y alumnas de ambas universidades, además de otros 700 que «solicitaron beca» y les fue denegada bien por no cumplir los requisitos académicos o porque sus familias superaban el umbral de ingresos.

Para afrontar este gasto no previsto ambas universidades contarán con 250.000 euros cada una, cantidad que aportará Educación.

Además, la ULPGC y la ULL exoneran de la obligación de devolver las becas recibidas este año al alumnado que no supere los requisitos académicos.

Educación y ambas universidades, por último, se comprometen a estudiar cambios para flexibilizar los requisitos económicos y académicos ara la convocatoria de becas del próximo curso.