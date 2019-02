La ULPGC vive una «situación dramática» por la falta de docentes

«Trabajamos a marchas forzadas. (...) En dos meses estarán contratados 30 doctores y doctoras»

La universidad pierde cada año a 25 titulares por las jubilaciones

Domínguez Boada, afirmó que aunque la crisis «puede haber pasado», en la universidad sus consecuencias tardarán «cinco, seis o siete años en lograr en aliviarlas». Porque a la falta de docentes que actualmente sufre la ULPGC se suma que «se han ido profesores en muchos casos muy buenos y formar a un docente no es sencillo», añadió. Por eso, dijo, «tenemos que tener perspectiva. Yo no puedo estar pensando en las clases de mañana sino en cuatro cursos académicos. Tenemos que remediar las carencias de la plantilla porque cada año se jubilan 25 profesores, dentro de tres ya no faltarán 300, sino más», añadió. En estos momentos, recordó Domínguez Boada, la plantilla de la ULPGC está tan mermada «que no podemos hacer frente una baja de un día para otro». Por eso en Filología, se están repartiendo asignaturas «entre varios profesores» cuando no se ha unido en un solo grupo a los dos turnos.