La ULPGC explica al alumnado el cambio en las normas de permanencia

El alumnado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) se regirá, a partir del próximo mes de febrero, por un nuevo reglamento tras los últimos cambios en las Normas de Progreso y Permanencia. La actual normativa, aprobada a finales de diciembre, permite la renuncia de los estudiantes a examinarse del 30% de los créditos de los que están matriculados, lo que significa que, a diferencia de lo que venía ocurriendo hasta ahora cuando no se presentaban a un examen, ya no contarán las convocatorias.

Para explicar estos cambios el vicerrector de Estudiantes, Antonio Ramos Gordillo, recorrerá los centros de los diferentes campus ofreciendo charlas informativas.

Las nuevas normas no pudieron entrar en vigor antes, como deseaba el equipo rectoral «porque la herramienta informática no estaba preparada», explicó Ramos Gordillo. De hecho, añadió, los cambios «se publicarán en el Boletín Oficial de la ULPGC de febrero».

Renunciar al 30% de los créditos «quiere decir que si se matriculan a principios de curso de 60 créditos pueden renunciar a 18, que son tres asignaturas. Entonces, en la convocatoria del primer semestre pueden renunciar a tres asignaturas. En la del segundo pueden renunciar a otras tres y en la convocatoria extraordinaria a otras tres, que no tienen por qué ser las mismas. Ahora bien, lo que no podrán hacer es que, si están matriculados en tercero, por ejemplo, es renunciar a las de primero si coinciden los exámenes. Tienen que aplicar lo que llamamos el barrido, es decir, primero las de atrás, porque si no al final siempre pasa lo mismo. Se engolosinan avanzando y se olvidan de esa asignatura», explicó Ramos Gordillo.

Ahora, además, el alumnado se tiene que planificar porque «si no se presentan a ninguna de las seis convocatorias no van a obtener la séptima», añadió el vicerrector.

Este cambio en la Normas de Progreso y Permanencia, al que se resistió el Consejo Social hasta finales de 2018, había sido demandado tanto por el alumnado como por el profesorado de la ULPGC e incluso del Defensor Universitario, pero no es la única novedad.

El pasado octubre el reglamento también sufrió una «una modificación puntual» que incidió en el colectivo de estudiantes universitarios «que ya tienen superado el 80% de sus créditos universitarios y pretende evitar su desvinculación de la ULPGC por incumplir el mínimo de asignaturas aprobadas por año», explicó el Consejo Social en un comunicado. Ese cambio afectó directamente a más de medio centenar de alumnos y alumnas de la ULPGC, reconoció Ramos Gordillo entonces, aunque había que añadir «al alumnado que está desvinculado por primera vez».