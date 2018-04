La tortuosa certificación de inglés en los institutos

El Gobierno de Canarias abrió este año la puerta a que 10.200 estudiantes pudieran certificar su nivel de inglés de forma oficial y gratuita en los niveles básico (A2) e intermedio (B1 y B2). «Se trata de colocar a los alumnos en el nivel que le corresponde para certificar su nivel de inglés», explica el director general de Formación Profesional y Educación de Adultos, Manuel Jorge.

La convocatoria se dirigió, en función del nivel de la prueba, a alumnos escolarizados en centros docentes públicos, en cuarto de la ESO, segundo de Bachillerato, segundo de los ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas Deportivas, y en cuarto de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño o Música.

Los estudiantes inscritos se presentaron a unas pruebas que fueron evaluadas por tribunales examinadores compuestos por voluntarios del cuerpo de profesores de las escuelas oficiales de idiomas. Ahora bien, ¿tienen estos exámenes el mismo nivel de exigencia que los que se aplican a los alumnos de las escuelas de idioma?

Para Manuel Jorge sí. «No se baja el nivel, ni se exige menos», explica el político, «lo que sí se hace es adaptar los exámenes al contexto de los alumnos, no puede ser la misma prueba para estos estudiantes que para una persona de cuarenta años».

Sin embargo, entre el profesorado evaluador no se tiene esta misma sensación. Las fuentes consultadas por este periódico apuntan que el nivel de exigencia no es el mismo que el de las escuelas oficiales de idiomas, de tal modo que advierten de que se puede estar sobrevalorando los conocimientos de los alumnos y, a la postre, devaluando las certificaciones emitidas por las propias escuelas.

El Gobierno insiste, no obstante, en que las evaluaciones se ajustan al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. «Garantizamos que las pruebas son preparadas convenientemente y contrastadas por otros profesores y por docentes de Secundaria», abunda el director general de Formación Profesional y Educación de Adultos, «esto no puede ser un regalo ni podemos estar bajando el nivel porque si no, nos estaríamos engañando nosotros».

Desde el Sindicato de Trabajadores de Enseñanza de Canarias (Stec), Silvia Rodríguez se manifiesta en una posición similar. «El nivel es el mismo pero sí es positivo que se ajusten las exigencias examinadoras a la edad y madurez de los alumnos», dijo.

La convocatoria también ha afectado al normal funcionamiento de las escuelas de idiomas. Una treintena de sus profesores participaron en las pruebas de certificación de los institutos, hasta el punto de que dieciséis de ellos en toda Canarias optaron por la comisión de servicio y tuvieron que ser reemplazados.