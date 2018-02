La oportunidad de compartir y crecer en familia

Antonio tiene 4 años y no para quieto. Juega con el interruptor de la luz, enciende el televisor, toca unas notas en el piano y activa el ruido de su avión de juguete. Lo hace todo a la vez, está descubriendo el mundo. Todo son estímulos para el pequeño que desde el 22 de diciembre forma parte de los Velasco Díaz. Pasado el periodo «Bosnia» de adaptación, Fátima, Iñaki y Amanda, padres y hermana acogentes, relatan cómo está siendo la vida con un miembro de la familia más. «En mayo nos ofrecieron a dos hermanos de forma permanente, uno de 8 y otro de 11 años. Lo pensamos y hablamos con los niños pero vimos que no era posible», relata el matrimonio, que se estrena como familia de acogida de Antonio, un niño que viene con una «mochila», carga de la que les avisaron durante la formación cursada previa al acogimiento. «Va cogiendo rutinas. Cuando viene del cole nos cuenta su día. Los lunes y miércoles va a baloncesto, está en el mismo equipo que Omar», se refiere Iñaki a su hijo pequeño. «Y los martes y jueves va a piscina. La actividad física es buena para canalizar toda esa inquietud que tiene. A las cinco merienda y se acuesta sobre las ocho y media», prosigue el padre, que se pidió las 16 semanas de baja maternal para encarar la llegada del pequeño.

«Es un niño que han tenido sentado en el carro para que no se moviera... No se ha relacionado, no ha corrido, no sabía lo que era el peligro. Ahora sabe que si se cae o se golpea con el remo, duele», relata Fátima Díaz. «No hablaba mucho. Es un niño listo pero su proceso cognitivo no se ha desarrollado de forma normal», explica la mamá de acogida. Cuando llegó tenía dificultades para defecar y todavía le despiertan durante la noche para que orine. Cuando Antonio aterrizó en el cole nuevo, era un «terremoto» pero en pocos días notaron el cambio a mejor en su actitud. «La profesora lo tenía siempre penado», dicen. «Cuando nos lo planteamos, dijimos: «Nosotros podemos echar una mano y que los niños tengan una situación normalizada», rememora Díaz, «darles la oportunidad de vivir en familia». «Lo que aprenden cuando son pequeños les hace coger un camino u otro en su vida adulta», concluye feliz la familia de Antonio.

La familia Montesdeoca Betancor tiene cuatro hijos y un nieto. El de 33 y la de 36 años fueron buscados y la de 18 y el de 16 años llegaron «de sopetón», pero hoy sería imposible concebir la vida sin ellos. «En un principio era una acogida temporal pero después resultó ser permanente», relata Mari Carmen, que no dudó un instante, al igual que su marido, en aceptar este acogimiento familiar del tipo extenso debido a que a su hermano y su pareja, ambos con problemas de drogadicción, les fue retirada la custodia. La familia de Gáldar habla de Jackeline (18) y Daniel (16) como de sus hijos propios porque así los sienten. «A mí no me costó pero a Juan sí porque tenía su vida encaminada y de repente verse con dos hijos jóvenes...», dice Mari Carmen sobre la sorpresa que se llevaron en 2012 cuando, con más de 50 años, se vieron con dos adolescentes a su cargo. «Nunca nos han dado problemas graves», admite la pareja, que cuenta con orgullo lo bien que afronta Jackeline su primer año de Universidad en La Laguna. Los únicos quebraderos de cabeza que han sufrido provienen del fallo de la propia administración, que les dio la responsabilidad de cuidarles sin resolver las necesidades burocráticas: «Al cambiar en 2015 la ley, cada vez que Jackeline quería viajar, necesitaba la autorización de su padre». Lo que suponía encontrar en este caso al padre biológico «en su mejor estado», ir a la Guardia Civil y que firmara una autorización. «Imagínate que tiene que operarse de urgencia y necesitamos esa autorización», comenta con preocupación Montesdeoca. La pareja intentó solucionar este problema en Menores pero, siendo Jackeline casi mayor de edad y faltándole solo dos años a Daniel, «no valía la pena» porque es un trámite engorroso y largo, eso fue les dijo Menores. En cinco años de acogimiento nadie les formó ni orientó para su crianza y solo recibieron la visita de una psicóloga y una trabajadora social en una ocasión. En ese sentido se han sentido «bastante desprotegidos».

La familia argentina Durán Moyano acogió a su primera bebé en mayo del año pasado. Priscila tenía cuatro días de vida cuando se mudó a Vecindario. «Terminado el proceso, la asistente social nos llamó para decirnos que teníamos la idoneidad y para que fuéramos a buscar al bebé al día siguiente», relatan Cecilia y Marcelo junto a Victoria, una de sus tres hijas. Durante ocho meses, Priscila, que fue «un ángel y una bendición», llenó su hogar de amor, fue duro verla marchar «aunque te preparen para ello», dicen. El 12 de enero llegó Juan, un bebé de seis meses cuyo verdadero nombre se oculta en este escrito para proteger su intimidad. «Es una forma de amor totalmente diferente, una experiencia que creo nos ha cambiado la vida a todos», comenta Marcelo mientras sujeta al pequeño Juan en brazos, que no para de reírse. «Nos ha abierto una ventana a un mundo que no sabíamos que existía. Ver tanta necesidad de amor que tienen estos niños y que hay tan pocas familias de acogida...», asevera la familia, que anima a todo el mundo a formar parte de este colectivo. También son conscientes de la «mochila» que tiene Juan, de cuyos progenitores uno es presidiario y el otro tiene problemas con las drogas. «La forma de la cabeza es como de estar siempre tumbado», describe Cecilia sujetándosela. «Vino con problemas y falta estimulación», explica la familia sobre el risueño Juan. «Para nosotros ha sido un cambio de vida que no queremos que se termine nunca», dicen los padres. «Al ser una relación que tiene fecha de caducidad vives cada día como si fuera el último, lo vives todo como un regalo», argumentan. Lo más duro, admiten, es la separación. La vivieron con Priscila después de criarla durante 8 meses y, aunque fue muy duro, es parte obligatoria del acogimiento familiar y durante la formación se destaca. «Muchos dicen que es duro separarse al final pero eso es egoísmo porque lo que hay que pensar es que durante ese tiempo le vas a dar una vida mejor al niño», comentó Cecilia Morán.