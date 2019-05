La competencia digital se atasca en el aula canaria por las malas conexiones

El «exhaustivo» estudio analiza no solo las políticas educativas TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) desde 1985 y la transición de los libros de texto a los materiales didácticos digitales, sino que indaga en las competencias digitales de los docentes y, además, recoge las experiencias desarrolladas en tres centros educativos en zonas urbanas, rurales y en una isla no capitalina.

Balance negativo

El presidente del Consejo Escolar de Canarias, Ramón Aciego de Mendoza, puso especial énfasis en evidenciar que «ya no se puede hablar de nuevas tecnologías y tampoco de retos de futuro, sino de desafíos del presente» y para eso apeló a que «el sistema educativo no solo ha de disponer de tecnologías, sino que ha de saber utilizarlas porque -dijo- subirse a la nube de las TIC no significa que se innove en educación».

Los libros de texto siguen siendo, indicó, el material didáctico más empleado en las aulas y la utilización pedagogía de las TIC no se ha generalizado a la mayoría del profesorado. Pero es más, comparando indicadores de penetración de las TIC en la enseñanza primaria y secundaria en Canarias con la media nacional el balance, dijo, es «negativo en seis de los ochos aspectos tomados como muestra». Se está por debajo en aulas con conexión a internet o centros con Wifi y más aún en páginas web o servicios en la nube.

Sí ha habido avance en dotación TIC, pero ha sido «insuficiente» en comparación con la media nacional, sobre todo en centros de primaria y en los públicos respecto a los privados.