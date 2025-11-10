'Los juegos del bientratar', de Canarias al Congreso de los Diputados: «En un aula activaríamos el protocolo antibullying» Su impulsora, Bientratar.org, inicia una campaña de mecenazgo de microdonaciones para que llegue a las casas y fomentar la cultura del buen trato

«Las relaciones humanas son la clave de casi todo. Con unas buenas relaciones humanas podemos solucionar un montón de realidades, con unas malas, la cosa más sencilla se convierte en un problema». Arturo Boyra resume con estas palabras la filosofía de 'Los juegos del bientratar', impulsados en Canarias por la asociación homónima, de la que es miembro fundador y coordinador de proyectos. Su objetivo consiste en fomentar la cultura del buen trato, promoviendo valores como la empatía, el respeto, la cooperación y la comunicación no violenta.

Se trata de un juego cooperativo, compuesto por un tablero y una serie de cartas, que se puede adaptar al público de todas las edades, el adulto incluido.

Tanto es así que la Bientratar.org tiene previsto enviar ejemplares al Congreso de los Diputados, en Madrid, y al Parlamento de Canarias, con el fin de que «puedan hacer mejor su trabajo, en beneficio del país». «Si el alumnado de cualquier aula de Canarias se comportase como en el Congreso, activaríamos el protocolo antibullying. Normalizamos ciertos comportamientos de 'matonismos', que luego nos escandalizamos cuando se dan en las aulas. Se pueden tener opiniones diferentes pero el respeto no se negocia», subraya Boyra.

Lo cierto es que el juego nació por casualidad, fruto de uno de los talleres impartidos por la entidad. Bientratar.org se conformó hace cuatro años con la idea inicial de «trabajar en el aula para la prevención del bullying y los malos tratos». Su impacto fue tal, que el profesorado también quiso abordar sus contenidos y «mejorar su convivencia». De ahí, el taller dio un salto al ámbito sanitario.

Pero eso no fue todo, pues el propio Gobierno de Canarias solicitó la formación para su personal de función pública, por ejemplo de Hacienda o de la Administración de Justicia.

Boyra, que es biólogo marino y divulgador científico, explica que el curso cuenta con una dinámica para «identificar» acciones de cuidado y que, por lo tanto, son más demandas y otras hostiles o de violencia, que no se desean. «Es una dinámica que impacta mucho porque permite a los grupos reconocer qué quieren que pase más y qué menos», ahonda.

«Haciendo esa formación en el aula, con profesorado, nos decían: 'Por favor, por favor, conviertan esto en un juego de mesa', y nos vinimos a arriba, nos vimos diseñando un juego que nació como algo secundario respecto a un taller que ya existía», explica.

El consentimiento o la burla, en el foco

El juego está conformado por unas cartas verdes, que representan las acciones de cuidado, y por otras rojas, que simbolizan las que no lo son. Siendo así, las tarjetas verdes invalidan a las rojas y, además, cuentan con diferentes detalles que permiten abordar aspectos como el consentimiento o diferenciar cuándo una acción de cuidado puede convertirse en una de no cuidado. Esto último, incide Boyra, está muy relacionado con el humor, ya que cuando se «usa a consta de alguien puede convertirse en una burla».

El divulgador científico pone en valor que el juego trata escenarios reales y que saca a la luz «pequeñas cosas como la puntualidad, las interrupciones o hablar más alto», que en el ambiente laboral pueden pasar desapercibidas, pero resulta que «hay gente a la que le supone una incomodidad muy alta». Además de otras más evidentes como son los golpes, los insultos o tocar a alguien sin su consentimiento.

Campaña de crowdfunding

La Bientratar.org ha activado una campaña de mecenazgo de microdonaciones o crowdfunding para poder producir y distribuir estos juegos, aunque el «sueño» de la entidad es que lleguen a las casas de las familias. «Si somos capaces de mejorar la convivencia en las casas, automáticamente va a mejorar muchísimo lo que pase en el resto de entornos», puntualiza.

«Quien quiera participar, puede hacer su aportación, comprar anticipadamente el juego y posibilitar, así, que estas Navidades esté en tienda», agrega.

Diferentes administraciones, que conocen el «recorrido» de la entidad, han hecho ya sus encargos, como son los ayuntamientos de Telde, de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa María de Guía, así como del Cabildo de Gran Canaria.

La asociación se ha marcado el propósito de que, al menos, la edición de mecenazgo sea de producción local «en todo su conjunto, cartas, cajas...», lo que supone un «esfuerzo y un aumento de costes enormes».

Para Boyra no es casual que el juego se origine en Canarias. «Nací en el País Vasco y, cuando vine, me llamó muchísimo la atención la calidez en el trato. Ustedes el bientratar lo llevan en la cultura, es patrimonio canario. Me chocaba muchísimo, para bien, ese 'mi niño' que venía de una señora que no me conocía de nada», expone.