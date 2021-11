José Luis Trenzado niega la acusación por la que ha dimitido como vicerrector en la ULPGC Asegura que no ha recibido oficialmente la denuncia y que solo tiene conocimiento de la misma por lo publicado este sábado en la prensa

José Luis Trenzado Diepa emitió este sábado un comunicado en el que asegura que desconoce los términos de la denuncia presentada contra él por la que ha tenido que dimitir como vicerrector de Cultura, Deporte y Activación Social de los Campus, a petición del rector, Lluís Serra Majem.

«Ayer viernes 19 de noviembre de 2021 me vi obligado a presentar mi dimisión como Vicerrector de Cultura, Deporte y Activación Social de los Campus a petición de Lluís Serra Majem, Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), tras comunicarme que se había presentado una presunta denuncia contra mí», empieza Trenzado su comunicado.

«Hasta este momento, sábado 20 de noviembre, desconozco esta denuncia y sus términos ya que no se me ha comunicado oficialmente, por lo que no puedo, ni debo, realizar declaraciones a este respecto», añade.

Subraya que procederá «por las vías oficiales y jurídicas pertinentes para poder defenderme de esta acusación que, considerando únicamente la información y los datos que se han publicado en diversos medios de comunicación y que son los únicos de los que dispongo, niego rotundamente».

«Tomaré las medidas oportunas para llegar al fondo de este asunto y para que mi dignidad personal y profesional no sean injustamente lesionadas. Hasta que no tenga más datos, no haré más declaraciones que este comunicado», concluye.