Jafar Jafari nuevo Doctor Honoris Causa de la ULPGC

El turismo debe centrase también en el anfitrión. Los países tienen que empezar a tener más en cuenta a los que se encargan de recibir y hospedar a los turistas. «Un sitio agradable donde vivir es un sitio agradable que visitar». Con estas palabras finalizó el Dr. Jafar Jafari su discurso de agradecimiento al ser investido como Doctor Honoris Causa de la ULPGC, en el que dijo «tengo una buena noticia, desde que superemos el coronavirus, el turismo retornará, porque ya hemos vivido otras pandemias como el terrorismo del 11 de septiembre, o los tsunamis en la costa de Asia y en esta ocasión contamos con la ventaja de que los gobiernos se han dado cuenta de la importancia del turismo».

Jafari, precursor de los estudios de Turismo en el mundo, que auguró un buen futuro para el turismo en Canarias, «es el paraíso en la tierra» pero «no se puede apoyar el turismo en un lugar en el que la población local no es feliz». Jafari entiende que la pandemia de covid ha puesto de manifiesto que el turismo está muy afectado por agentes externos y que hay que buscar una nueva fórmula que huya de la saturación turística que produce rechazo, «el turismo tiene que producir felicidad y satisfacción en su entorno» y para ello propuso que Canarias se especialice en un turismo de salud «para reparar el cuerpo y la mente y relajarse». Para ello, entiende que el Archipiélago cuenta con todos los instrumentos, no sólo los clásicos de sol, mar, arena, sino los más vanguardistas de seguridad, salud y empatía.

Jafari recordó en sus palabras que los humanos somos individuos a los que nos gusta movernos y esto ha llevado al nacimiento del turismo «que no es un sector, como se dice en España, es una industria que mueve 1,8 mil millones de personas, lo que equivale a un quinto de la población mundial y solo en desplazamientos internacionales. Estos son únicamente un 5% de los desplazamientos totales, pues el otro 95% son domésticos». «Es una de las industrias más importantes del mundo, si no la más importante, y ya no existe un solo país en el mundo que no esté relacionado con el turismo».

Jafari hizo un repaso histórico de cómo en 1960 el turismo era valorado en su aspecto puramente económico, para en 1979, en un movimiento iniciado en España, se empezó a hablar de aspectos negativos sobre la cultura o el medio ambiente.

En 1980 se comenzó a modificar el turismo de masas para pasar a otro tipo más sectorizado como el ecoturismo, el religioso o el cultural y ya en 1990 el turismo entró de lleno a ser estudiado en las universidades. «Por tanto, es una disciplina con un nivel rápido de desarrollo, que se ha nutrido del conocimiento de otras como la economía, la sociología, o la antropología».

La ULPGC ha celebrado hoy la investidura como Doctor Honoris Causa de Jafar Jafari, catedrático de Turismo de la Universidad de Wisconsin (EEUU), uno de los investigadores del área turística más reputados del mundo y asiduo colaborador del Foro Internacional de Turismo que organiza la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la ULPGC en Maspalomas.

El acto estuvo presidido por el Rector Lluís Serra Majem quien recordó que «la pandemia ha frenado completamente el crecimiento positivo y progresivo del sector turístico en el mundo, con la destrucción de más de 50 millones de puestos de trabajo directos en este sector, provocando situaciones dramáticas sin precedentes».

Lluís Serra indicó que «estamos seguros y convencidos de que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria aporta a la sociedad canaria y al panorama internacional una acreditada experiencia, ciencia, conocimiento y apoyo técnico para tratar de mitigar, con la mayor urgencia posible, los efectos negativos de la pandemia Covid-19, a través de la gestión eficaz de posibles proyectos, estudios, análisis y estrategias para la reactivación y recuperación de la economía y la salud de la población en general».

Por su parte, el Decano de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, Juan Manuel Benítez del Rosario, padrino del homenajeado, destacó la labor académica y científica del Dr. Jafari, que tuvo la visión de abordar el turismo «como un fenómeno sociocultural».

«Sin duda esta visión multidisplicinar del turismo del profesor Jafari, se ve reflejada en su definición del turismo como «el estudio del hombre lejos de su hábitat, de la industria que satisface sus necesidades y de los impactos del hombre y la industria sobre el entorno sociocultural de los residentes, sobre su economía y el medio ambiente», indicó Benítez del Rosario.

También recordó la obra más destacable de Jafari, la Enciclopedia del Turismo, de la que es el editor y que vio la luz en el año 2000. «En esta obra, el profesor Jafari reunió a un a más de 300 ilustres colaboradores de todo el mundo que han realizado su valiosa aportación para abordar la problemática del turismo desde campos tan diversos como relevantes», señaló.

En estos momentos la ULPGC cuenta con 42 Doctores Honoris Causa reconocidos, de los que Jafar Jafari es el primero en el área de Turismo, un área donde la ULPGC se sitúa entre las cinco primeras universidades del mundo según el prestigioso ranking internacional Shanghai.