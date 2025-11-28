Investigación por el correo de la «masacre» en la ULPGC: «Fue un susto y se reaccionó a tiempo» El rector, Lluís Serra, augura que «este tipo de eventos va a reproducirse». Expertos afirman que la acción no quedará impune, mientras la policía indaga en quién está detrás

Presencia policial este jueves en el campus de Tafira de la ULPGC por el correo amenazante.

Dánae Pérez Perdomo Pérez Perdomo Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:08

«La verdad que fue un susto que nos sorprendió y que, afortunadamente, como institución, supimos reaccionar a tiempo». El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra, se refirió este viernes, en declaraciones a los medios en un acto universitario, a la amenaza de «masacre» que recibieron ayer diferentes direcciones de correo de la comunidad universitaria. Serra adelantó que «este tipo de eventos, seguramente, va a reproducirse y la policía está investigando quién está detrás».

La Policía Nacional trabaja en el caso con absoluto hermetismo y aún es pronto para saber qué tipo de delito se atribuirá al autor o autora de los hechos. La calificación dependerá de las averiguaciones que efectúen los agentes. Lo que sí tienen claro los expertos es que la acción no va a quedar impune y será penada, como mínimo, con una sanción económica.

Voces autorizadas del ámbito jurídico apuntan a un posible delito informático, ya que la amenaza se perpetró a través de un correo electrónico, o incluso de odio, al recoger la siguiente afirmación: «Voy a ir armado con mis AK-47 para fusilar a tantos godos como sea posible».

Tampoco se descarta el de terrorismo, si se demuestra que el mensaje buscaba generar terror o intimidar a la comunidad universitaria, que representa a un colectivo concreto. Con todo, resulta preciso insistir en lo reciente del acontecimiento y en que las investigaciones apenas acaban de comenzar.

Por su parte, el rector de la ULPGC puso en valor que las comunicaciones entre la universidad y la Delegación del Gobierno se dieron «desde el minuto cero». Serra también destacó que, aunque «la policía no dio credibilidad al mensaje», se impulsaron las medidas de seguridad oportunas y se pudo continuar con la actividad «en la mayoría de facultades y de centros».

En este sentido, celebró el despliegue de las fuerzas y cuerpos de seguridad en los campus para «garantizar» la «seguridad» de la institución académica.

El rector no negó «algún momento de tensión en un par de facultades», donde, incluso, se llegó a evacuar al alumnado. Pese a ello, «la normalidad prevaleció en todo el centro».

Del mismo modo, anunció que el próximo lunes la universidad estudiará cómo mejorar la coordinación, «tanto del rector con los decanos y directores de centro como desde la gerencia con los responsables de cada uno de los centros, desde el punto de vista administrativo», si se vuelve a dar un episodio como el del jueves.