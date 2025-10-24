Indignación por la expulsión del alumnado con necesidades especiales de un concierto didáctico: «La respuesta fue maravillosa» El resto de los centros educativos abandonó la sala de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria en solidaridad con sus compañeros del colegio de San Juan de Dios

Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 24 de octubre 2025

La sala Gabriel Rodó de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria ha sido este viernes testigo de un hecho insólito que sembró el asombro y la indignación entre el alumnado y los docentes que acudieron al concierto didáctico 'Peer Gynt'. En un momento del espectáculo, el presentador, Fernando Palacios, se dirigió al alumnado con necesidades educativas especiales de San Juan de Dios y le pidió que abandonara el recinto.

En solidaridad, el resto de los centros educativos abandonaron el concierto, secundando al alumnado excluido de la actividad escolar organizada por la Consejería de Educación y financiada por la Fundación Disa.

«Llevamos 20 años yendo a estos conciertos didácticos y jamás había ocurrido algo así», señaló la directora pedagógica del centro de San Juan de Dios en la capital grancanaria, Sabina Ramírez, quien lamentó la actitud «indignante y discriminatoria» del narrador del espectáculo, al tiempo que celebró la reacción del resto de los docentes y escolares, incluso de los músicos. «La respuesta social ha sido maravillosa», indicó la representante del centro educativo.

Durante el concierto, el narrador «nos invitó a salir de la sala. Las profesoras le explicaron que los chicos tienen otra forma de manifestar su alegría y su ilusión por salir del centro, pero no recapacitó. Tras nosotros, el resto de los docentes decidió abandonar la sala, al igual que los músicos. Todo el mundo se solidarizó: escolares, docentes y músicos», resaltó Ramírez que destacó el valor social de la respuesta ante una acción discriminatoria.

De hecho, la educadora de San Juan de Dios agradeció la habilidad del profesorado para convertir este desagradable incidente en algo positivo. «A la salida, los docentes aprovecharon para trabajar acerca de la inclusión y la discriminación con los escolares, que tuvieron la oportunidad de convivir durante un rato con chicos con necesidades de apoyo», recalcó.

Un acto y un silencio dolorosos

La asociación D'Genes en Canarias ha calificado el hecho de «vergonzoso e inadmisible» al considerarlo un acto de «discriminación y exclusión que no solo hiere, sino que contradice todo valor educativo, cultural y humano».

Además, lamentan que nadie de la organización interviniera para frenar o corregir esta situación. «Ese silencio fue una segunda agresión», aseguran desde el colectivo, que aplaude la decisión de los demás centros educativos de marcharse en solidaridad con los niños y niñas que habían sido señalados. «Su reacción fue ejemplar. Ellos sí demostraron lo que significa la verdadera educación en valores, respeto e inclusión», señala la asociación a través de las redes sociales.

Hecho irrepetible

El colectivo reclama que se aparte a Fernando Palacios de este papel en el espectáculo, que se ofrezca una disculpa pública por parte de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y la Fundación DISA, y que se revisen los programas educativos para «garantizar que hechos como este no se repitan jamás».

Por su parte, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias lamentó a través de un comunicado el incidente ocurrido con la narración del concierto pedagógico 'Peer Gynt'.

En todo caso, aseguran que este se trata de un «incidente aislado y al margen de la propia orquesta y sus integrantes, cuyo compromiso con este tipo de actividades está avalado por más de treinta años de colaboración».

Asimismo, desde Educación valoran «la actitud y empatía mostrada por los centros asistentes, que optaron por dejar de participar del concierto en solidaridad con el grupo afectado».

Tolerancia cero

«La Consejería destaca la importancia de mostrar tolerancia cero ante cualquier actitud discriminatoria y, en particular, hacia el alumnado con discapacidad». Es por ello, que anuncian que desde el departamento «se adoptarán las medidas oportunas para resarcir el agravio producido».