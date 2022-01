El idioma de internet desembarca en los colegios españoles

En plena tormenta por la posible desaparición o no de la asignatura de informática del currículo educativo en Bachillerato, la programación trabaja para hacerse fuerte en las horas lectivas de los más jóvenes. Un lenguaje universal, pero también de futuro.

Un idioma que permite a los programadores comunicarse con páginas web, aplicaciones o instrucciones para que sean ejecutadas por los ordenadores. Nacidos en plena era digital, «los niños pasan horas y horas delante de las pantallas y por eso creemos que saben de tecnología, y no es así», advierte Sonsoles Ónega, periodista y embajadora de Code.org en España.

El último informe de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ‘Educación en ciencias de la computación en España 2015' ponía de manifiesto una de las debilidades del sistema educativo español: el 76% de los jóvenes entre 12 y 16 desconocen que son y qué materias engloban las ciencias de la computación o las confunden con otros términos, según apunta un informe de la propia organización.

Los jóvenes saben llegar a Youtube, subir una foto a Instagram o, incluso, hacer un directo en Twitch, pero desconocen cómo presionar un botón desde su smartphone permite que el mensaje llegue a su destinatario a varios kilómetros de distancia.

«El mundo de la programación ha pasado de ser un nicho a ser un tema de supervivencia», apunta Javier Santaolalla, divulgador científico español. «Es fundamental en un entorno rodeado de máquinas, saber comunicarte con ellas», añade.

De Silicon Valley al colegio

Sin embargo, esta problemática no es particular de los adolescentes españoles. En 2013 y al otro lado del Atlántico Ali y Hadi Partovy se dieron cuenta de que el sistema educativo americano y mundial no formaba a los niños en las competencias STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en inglés).

Una llamada a Jeff Bezos, fundador de Amazon, y a Mark Zuckerberg, fundador de Meta (Facebook), entre otros líderes de Silicon Valley puso remedio a ello. Esa fue la primera piedra de Code.org, una semana más tarde habían recibido 15.000 llamadas de escuelas de Estados Unidos.

En la actualidad, más de 55 millones de estudiantes y 2 millones de docentes tienen cuentas en la plataforma. Ahora buscan repetir la fórmula del éxito en España de la mano de Fran García del Pozo, director de Code.org para Europa, África y Oriente Medio.

A él se le suman ocho impulsores y líderes de opinión de diferentes sectores. Una lista que la forman el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete; Sonsoles Ónega, periodista; Javier Santaolalla, divulgador científico; Francisco Riberas, presidente de Gestamp; Javier Bardají, director general de Atresmedia Televisión; Carina Szpilka, presidenta de Adigital; José Bogas, consejero delegado de Endesa; y Álvaro Arbeloa, embajador del Real Madrid.

«La programación es clave para dar el salto de ser solo consumidores a creadores de tecnología, para pasar de importar a exportar tecnología», destaca Álvarez-Pallete.

Después de su llegada a finales del verano de 2021, Code.org ya cuenta con 865.000 cuentas de alumnos y 30.000 de profesores en España que trabajan en la expansión de la programación entre los más jóvenes «poniendo especial atención en las mujeres», revela la plataforma educativa.

En la actualidad en disciplinas conocidas como STEM continúa siendo testimonial, según el informe de la Unesco sobre educación de las mujeres en estas materias. Estos datos revelan que tres de cada diez estudiantes en estas ramas son chicas.