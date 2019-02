Humanidades se queja de la falta de docentes y reclama su cafetería

La falta de profesorado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) es un hecho que el alumnado de Humanidades, en el campus del Obelisco, vive a diario. Hay asignaturas, como Fonética y Filología Inglesa en las que no se impartieron clases durante un mes porque no se cubrió una baja docente por enfermedad. Tampoco hay docente para Teatro Inglés o Literatura Española del Barroco. Por otra, han pasado hasta tres docentes antes de que se quedara alguien de forma definitiva, y otras están siendo enseñadas gracias a la «voluntad» del profesorado asumiendo más carga de trabajo y uniendo a los grupos de estudiantes de mañana y tarde.

«Hay profesores por encima de su carga docente», señala la vicedecana

«Tenemos tres problemas, pero dos son más importantes: la falta de profesorado desde hace años y que no tenemos cafetería», también desde hace mucho tiempo, dijo García. El tercero, añadió, es que el Campus del Obelisco tampoco tiene servicio de copistería desde el curso 2016/17.

La vicedecana de Ordenación Académica, Ana María Pérez, reconoce el problema. «Hay profesores por encima de su carga docente», señala añadiendo que, «como es lógico», en cualquier centro en esta situación «y ante peticiones y quejas del alumnado no estamos satisfechos porque se organiza una enseñanza y no se imparte. Yo imagino que todo el mundo está haciendo lo posible, pero no estamos satisfechos», abundó.

Con todo, al menos en este asunto, espera que el rectorado, que es el responsable de las contrataciones, solvente la falta de profesorado lo antes posible. El problema añadido, explicó la vicedecana, «es que a veces hay unas circunstancias que ni siquiera dependen del rectorado» que dirige Rafael Robaina. «Hay unas listas de sustitución y en muchos casos o no hay nadie o no pueden asumir la docencia por el horario», lamentó Ana María Pérez. «Pero sabemos, nos consta, que están intentando resolverlo».

La ausencia de un servicio de restauración en el Campus del Obelisco no mejora las cosas. Máxime ahora que muchos estudiantes pasan más horas en él porque asisten a asignaturas fuera de su horario lectivo oficial para no perder clases con lo que pueden pasar allí más de ocho horas.