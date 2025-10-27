Huelga estudiantil en la Plaza de España por la muerte de la joven Sandra Peña El Sindicato de Estudiantes ha convocado esta huelga a partir de las 12.00 horas en numerosas ciudades de España

El pasado 14 de octubre, Sandra Peñá, una joven sevillana de 14 años, se suicidó por ser víctima de acoso en su colegio Irlandesas de Loreto. Desde el Sindicato de Estudiantes se ha convocado para este martes una huelga general. En Canarias, la Plaza de España en Las Palmas de Gran Canaria y la Plaza Weyler en Santa Cruz de Tenerife son los lugares escogidos para la manifestación a partir de las 12.00 horas.

Desde el sindicato, quieren dejar claro que la pérdida de Sandra pudo ser evitada, y que ella, como miles de estudiantes, sufren acoso escolar en muchos momentos de su etapa estudiantil.

Los estudiantes llamados a la huelga son los pertenecientes a la ESO, FP y Bachillerato.