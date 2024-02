HECANSA lidera un nuevo modelo de formación para el sector turístico

Jueves, 29 de febrero 2024, 01:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Que la formación es el camino hacia el desarrollo profesional y la empleabilidad es una verdad universal, pero el devenir de los tiempos la ha matizado con una variedad de excepciones y peros incómodos de asumir. Y a pesar de que es evidente que sin formación no hay futuro, las estadísticas y las preocupaciones del empresariado pone de manifiesto que el sector servicios adolece de falta de personal en un momento histórico donde la formación es más accesible que nunca y la alfabetización es casi del cien por cien. Los datos del Instituto Nacional de Estadística invitan a la reflexión, basta con comparar la tasa de paro del año 2023, por encima del 11% en el conjunto de España, con los más de 140.000 puestos de trabajo que quedaron sin cubrir en el sector servicios por la falta de profesionales. Ambas realidades parecen contradictorias, pero se explican por un desajuste notable entre la oferta formativa y las necesidades del mercado de trabajo. En otras palabras, la formación avanza más lenta que las exigencias y necesidades de aprendices y empresas, una problemática que requiere soluciones urgentes y eficaces. Con esa aspiración HECANSA lleva más de diez años apostando por la formación dual, con el fin de ofrecer soluciones a la falta de profesionales cualificados que requiere el mercado de trabajo. Y precisamente ese es el propósito de la nueva Formación Dual en Régimen Intensivo, que se fundamenta en la metodología del aprender haciendo o learning by doing, y que gana terreno en el sector formativo por sus excelentes resultados.

Aprender mientras se trabaja En la FP Dual en Régimen Intensivo el aprendiz se convierte en trabajador a partir de los tres meses de comenzar la formación teórica, ya que dedican hasta un 50% de sus horas lectivas al aprendizaje en un entorno real de trabajo. Se insertan en el mercado laboral desde el comienzo de su itinerario y perciben remuneración económica gracias a un contrato de formación en alternancia. La diferencia es notable con la FP Dual en Régimen General, que solo contempla, dentro de una empresa, un máximo del 35% de las horas cursadas. A cambio, las compañías que acogen a los aprendices amplían y complementan los contenidos formativos para satisfacer las necesidades actuales del mercado turístico canario. La simbiosis es perfecta para quienes busquen titulaciones con alta empleabilidad. Y las ventajas para el empresariado no son menores, puesto que logran captar el talento de los aprendices desde el principio de su formación y promover el sentimiento de pertenencia a la empresa. El propósito es claro: formar profesionales capaces de desarrollar un proyecto formativo solvente, de futuro y adaptado a las necesidades del tejido productivo Este novedoso modelo formativo que HECANSA lidera en Canarias está amparado por la reciente Ley de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, que además proporciona el marco legal para diseñar una oferta formativa de títulos oficiales que combine diferentes familias profesionales. Por esta razón, si hay una palabra que defina bien a la FP Dual en Régimen Intensivo es la flexibilidad, ya que está diseñada para satisfacer las demandas de los aprendices de forma individualizada y adaptada a las necesidades de las empresas contratantes. El propósito es claro: formar profesionales capaces de desarrollar un proyecto formativo solvente, de futuro y adaptado a las necesidades del tejido productivo. El aval de la experiencia HECANSA diseña minuciosamente, en alianza con las empresas interesadas, un programa formativo para la FP Dual en Régimen Intensivo que permite cambios, adaptaciones e innovaciones. Los acuerdos alcanzados garantizan, conforme a la ley, un contrato de formación a todos los aprendices que cursen uno de los itinerarios de FP Dual en Régimen Intensivo. Además, HECANSA se anticipa a las ocupaciones emergentes al negociar con las empresas aliadas nuevos contenidos formativos dirigidos a perfiles profesionales de alta demanda que no existen en el archipiélago. Todos los planes de formación están vertebrados por la impartición de contenidos teórico-prácticos que desarrollen las habilidades blandas, de gran valor para el empresariado, como son el liderazgo, la comunicación y la adaptación a los cambios. Pero también se incide en las competencias lingüísticas, la concienciación de la sostenibilidad y la digitalización. Habilidades, todas ellas, que pueden tener mayor peso en el itinerario formativo si la empresa aliada detecta la necesidad de profundizar más en su desarrollo. HECANSA, empresa adscrita a la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, cuenta un aval de más de 30 años en el sector formativo en las islas, y más de diez en formación dual. La experiencia en materia formativa de la organización justifica los buenos resultados logrados en la implantación del nuevo modelo de FP Dual en Régimen Intensivo. En la actualidad, en colaboración con el grupo Iberostar dirige el itinerario formativo de un total de 36 aprendices con contratos de formación mientras estudian y trabajan en entornos reales de trabajo dentro de los establecimientos del grupo Iberostar. Los planes formativos en curso son los de Dirección de Cocina y el de Gestión Hotelera y Guest Service. Y para garantizar que la empresa cuenta con las herramientas necesarias en materia formativa, HECANSA pone a disposición del grupo Iberostar una formación especializada para los tutores e instructores duales de empresa y designa a cada programa formativo una persona encargada de la coordinación dual que realiza seguimiento y visita semanalmente a los aprendices. La implantación de este novedoso modelo formativo en Canarias es posible gracias al impulso económico aportado por la Unión Europea para la promoción de la cohesión social y territorial de Europa. Una aportación monetaria que contribuye a modernizar la oferta formativa canaria y a mejorar la empleabilidad de la población. Este publirreportaje ha sido financiado por los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la «Unión Europea Next Generation EU».

