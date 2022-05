El Govern obvia el 25% de español en sus instrucciones a los centros

A escasas horas de que expire el plazo que le dio la justicia para ejecutar la sentencia que le obliga a impartir el 25% de las clases en español en los centros públicos y concertados, el Govern ha cumplido este martes una parte del fallo judicial y ha obviado la otra, la más significativa. La Consejería de Educación ha enviado esta mañana a las escuelas instrucciones en materia lingüística, tal y como pedía el TSJC, para adaptarse a la sentencia que le exigió el TSJC. No obstante, en estas instrucciones, no hay ninguna que diga al centro que tiene que impartir el 25% de las clases en español, es decir, no requiere a las escuelas que al menos una de las asignaturas troncales, como matemáticas, por ejemplo, se han de enseñar en lengua castellana. Y además, el Govern avisa a los centros que «no pueden optar por un uso de la lengua diferente al previsto en cada proyecto lingüístico». Cierra, por tanto, la puerta a que los docentes partidarios de cumplir estrictamente el 25% de español en las aulas puedan hacerlo.

La circular enviada este martes recuerda a los centros la sentencia del Supremo que ratifica el fallo del TSJC que «obliga» al Govern a adoptar las medidas que sean necesarias «a efectos de garantizar que, en las enseñanzas comprendidas en el sistema educativo de Cataluña, todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no pueden ser inferiores al 25% en uno y otro caso». Eso sí, no da ninguna instrucción específica al respecto. Es más, proclama la «inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas».

Educación da seis instrucciones y realiza siete preguntas. Señala que la dirección del centro educativo debe verificar que su proyecto lingüístico se adecúa al decreto aprobado ayer y se llevará a cabo mediante un cuestionario de verificación. La respuesta afirmativa a todas las preguntas del cuestionario comporta que el proyecto lingüístico se ajusta a la nueva normativa. En caso contrario, es necesario adaptar el proyecto. El Departamento de Educación asume la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos lingüísticos que valida. Y será la inspección de Educación la que realizará un seguimiento de la aplicación del proyecto lingüístico de cada centro.

Respecto al cuestionario, hay preguntas acerca de si el proyecto lingüístico «evita el uso de porcentajes» en la enseñanza y uso de las lenguas, si prevé que el catalán es la lengua normalmente usada como lengua vehicular y de aprendizaje, si el proyecto contempla el uso curricular y educativo tanto del catalán como del castellano, tal y como establece la nueva ley del catalán que está próxima a aprobarse, y si incorpora «criterios exclusivamente pedagógicos y desde un abordaje global, integrador y de transversalidad curricular» para determinar la presencia y el tratamiento de las lenguas. Educación también pregunta si el proyecto tiene en cuenta la diagnosis de la realidad sociolingüística del centro y si recoge los resultados de las pruebas y evaluaciones periódicas, tanto internas como externas.

El formulario es de siete preguntas, a responder sí o no, para validar sus proyectos lingüísticos y acreditar que cumplen la normativa catalana en el uso de las lenguas en la escuela, tanto la ley de educación catalana como el decreto aprobado ayer por el Gobierno catalán. El Govern entiende que si un centro responde sí a las siete preguntas del cuestionario ya cumple con la normativa, su proyecto lingüístico queda validado por el Consejería y a su entender queda exento de responsabilidad legal ante los tribunales.

Los comunes ya han confirmado, por boca de Jaume Asens, que validarán el decreto aprobado ayer por el Govern, mientras que el PSC se opone pues entiende que dará problemas y no cumple la sentencia.