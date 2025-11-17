El Gobierno canario autoriza de golpe ocho grados y cuatro másteres de la universidad privada Tech Visto bueno para que el centro de formación online, que no ha empezado su actividad, imparta carreras como Educación Infantil, Primaria, Derecho o Criminología | El Ejecutivo da el visto bueno a dos titulaciones de la ULPGC

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:50 | Actualizado 14:46h.

El Consejo de Gobierno autorizó este lunes la implantación de ocho grados y cuatro másteres en la Universidad Tecnológica de Canarias (Tech), una de las dos universidades privadas online del archipiélago.

El Gobierno, a propuesta la Consejería de Universidades, dio el visto bueno al grueso de la oferta formativa del centro privado para que empiece a funcionar: autorizó los grados de Derecho, Educación Primaria, Educación Infantil, Criminología, Marketing, Administración y Dirección de Empresas, Comunicación Audiovisual y Recursos Humanos y Relaciones Laborales.

También autorizó los másteres de Prevención de Riesgos Laborales, Educación Especial, Derechos Humanos y Dirección y Administración de Empresas (MBA).

Según un comunicado del Gobierno, «todos los expedientes han sido informados favorablemente por la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE) y cumplen los requisitos establecidos para su implantación». «Estas autorizaciones», añade el Ejecutivo en la nota, «se integran en el procedimiento que el centro de educación superior debe completar para obtener la autorización de inicio de actividad, actualmente en tramitación».

El Consejo de Gobierno «autoriza estas propuestas una vez verificado el cumplimiento de los requisitos académicos, administrativos y de calidad exigidos para su incorporación al sistema universitario de Canarias», concluye el comunicado.

El Consejo del Gobierno también autorizó la implantación de dos titulaciones oficiales en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), el grado en Geografía, Ciencias Territoriales y Medio Ambiente y el máster en Tecnologías Digitales en la Economía Verde (Green Tech).

Las dos titulaciones de la universidad pública cuentan «con informes favorables de la ACCUEE y el respaldo del Consejo Social y del Consejo Universitario de Canarias», señala el Ejecutivo.

El Parlamento canario, a propuesta del actual Gobierno regional, aprobó la ley por la que se reconoció la Tech como universidad privada de Canarias en marzo de 2024, algo que había rechazado el Ejecutivo encabezado por el PSOE en la anterior legislatura, basándose, entre otros puntos, en el informe negativo elaborado por los técnicos del Ministerio de Universidades en 2023 para la Conferencia General de Política Universitaria, preceptivo pero no vinculante.

Las dos universidades públicas canarias, la de La Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la de La Laguna (ULL), también se opusieron a la implantación de esta universidad online en el archipiélago.