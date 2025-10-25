La FULP cierra la segunda edición de Diginnova con un encuentro para compartir experiencias y resultados Se presentaron los principales logros del programa, que ha formado a casi 500 personas y gestionado 374 prácticas no laborales en Canarias

La Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP) acogió el encuentro de clausura de la segunda edición del Programa Diginnova, una cita que reunió a más de 30 personas entre beneficiarios/as, empresas participantes y representantes institucionales para compartir experiencias, resultados y aprendizajes generados a lo largo de este proyecto de formación y empleabilidad en innovación, sostenibilidad y transformación digital.

El acto contó con la presencia de la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín; el presidente de la FULP, Alberto Cabré; y el coordinador de Diginnova en la Fundación General de la Universidad de La Laguna (FGULL), Misael Méndez, además de otros responsables del programa de ambas fundaciones.

Alberto Cabré manifestó que «Diginnova es un programa que representa el compromiso de la Fundación Universitaria de Las Palmas con la formación y la empleabilidad», y destacó su papel como «una iniciativa estratégica para fortalecer el talento emergente y su conexión con el tejido productivo de Canarias, y una muestra son los resultados de esta segunda edición, que confirman el impacto del proyecto». Para Migdalia Machín, «lo más valioso de Diginnova son las experiencias personales de quienes han participado». «De la mano de las personas y entidades beneficiarias, hemos conocido cómo esta iniciativa ha contribuido a su crecimiento profesional, a conectar el talento con la empleabilidad y, en definitiva, al desarrollo de Canarias», afirmó.

Durante el encuentro, se desarrolló un diálogo con testimonios y casos de éxito, moderado por Eduardo Manrique de Lara, director gerente de la Fundación Universitaria de Las Palmas. En este espacio compartieron su experiencia personas beneficiarias junto a representantes de las empresas en las que realizaron su estancia práctica: Enrique Arencibia, graduado en Ciencias del Mar, y Sara Tovar, responsable de Recursos Humanos de Elittoral; José Carlos Ramos, graduado en Administración de Sistemas Informáticos en Red, y Yeray Brito, CEO de Strategos Biotech; Nancy Iñiguez, graduada en Derecho y Administración de Empresas, e Idafen Santana, CEO de Farmalitics; así como Alba Reyes, graduada en Biotecnología, y Néstor Santiago, CEO de Fibras Naturales.

Formación especializada

El Programa Diginnova tiene como propósito ofrecer formación especializada en transformación digital, sostenibilidad e innovación, y facilitar la incorporación de profesionales al mercado laboral a través de estancias prácticas en empresas y centros de investigación comprometidos con el talento emergente.

En esta segunda edición, Diginnova ha reforzado su alcance con cifras que reflejan su impacto en todo el Archipiélago. En la provincia de Las Palmas, participaron 288 personas en la fase formativa y se gestionaron 227 estancias prácticas en empresas y centros de investigación. Por otro lado, en Santa Cruz de Tenerife, 205 personas se beneficiaron de la formación y 147 desarrollaron su fase práctica en entidades colaboradoras.

En total, el programa ha formado a casi 500 personas y gestionado 374 prácticas no laborales, consolidándose como una herramienta clave para conectar la formación con las necesidades reales del mercado laboral y promover la innovación como motor de desarrollo.

Diginnova es un programa de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información financiado por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, y el Fondo Social Europeo Plus que gestiona la Fundación Universitaria de Las Palmas en colaboración con la Fundación General de la Universidad de La Laguna y ambas universidades.

Temas

Jóvenes