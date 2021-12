«Sin financiación plurianual la ULPGC corre el riesgo de caer en déficit»

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la de La Laguna (ULL) llevan años pidiendo que el Gobierno establezca un contrato programa plurianual que les garantice la estabilidad de la financiación pública. Ahora, el nuevo gerente, Roberto Moreno, advierte al Ejecutivo de las consecuencias en un futuro inmediato de no contar con este marco financiero.

-En el Consejo de Gobierno en el que se aprobó el proyecto de presupuestos de la ULPGC usted lanzó un «aviso a navegantes» dirigido directamente al Gobierno canario. ¿Por qué?

-Efectivamente, fue dirigido al Gobierno de Canarias como el principal financiador de las universidades públicas porque en el ejercicio de lo que nos corresponde por ley en los presupuestos de 2022 llevan también una proyección a futuro de lo que podrían ser 2023 y 2024. Y si no substanciamos una política de financiación plurianual, si miramos con los ojos de noviembre-diciembre de 2021 lo que puede pasar en 2023 y 2024, el riesgo de caer en déficit en las dos universidades es muy alto y ese es el aviso a navegantes. No podemos caer en déficit porque la ley nos lo impide y la falta de un marco financiero plurianual puede hacer que aunque 2022 lo vamos a cerrar bien, en equilibrio presupuestario, eso no garantiza que 2023 y 2024 sea así. Y ese es el aviso.

ALGUNAS FRASES INFRAESTRUCTURAS«Necesitamos 33 millones para poner al día los edificios. Se podrían fasear en varios años» RECURSOS «Esperamos que el Ejecutivo nos aporte el 0,1 del PIB, es decir, 20 millones más a cada una»

-¿Teme por el sostenimiento de la universidad en un futuro cercano?

-Nuestros estatutos nos obligan a hacer proyecciones plurianuales y si extrapolamos el pequeño incremento que cada año se da en los costes, en los precios de los servicios, en la evolución del número de estudiantes -que no es positiva- y la congelación de las tasas... Esa es la realidad, y no podemos enmascararla ni maquillarla, sería un autoengaño.

-Si la financiación plurianual es tan importante ¿por qué no se ha consolidado?

-Desde este nuevo equipo le hemos venido pidiendo ese programa marco al Gobierno de Canarias. La dirección general de universidades prepara una estrategia 2022-2027 para el sistema universitario público de Canarias y tenemos cierta esperanza. En la nueva ley [de universidades] viene el germen de los contratos programas de las regiones. No se establece cantidad, pero sí procedimiento. En este momento para 2022 no llega, pero no perdemos esperanza para 2023 -2027.

-¿Cuáles son las consecuencias de que la universidad tenga déficit?

-El déficit o superávit de un año se sabe en febrero o marzo, al cerrar el año. Creo que 2021 a lo mejor tendremos un pequeño superávit. Pero en caso de tener un déficit hay que comunicarlo al Gobierno de Canarias y, con la actual legislación implicaría recortes. Sería doloroso. Es un escenario tenebroso al que nadie quiere llegar. Si se pone en el escenario de recortes hay que cumplir las obligaciones legales salariales -los capítulos 6 y 2- y habría un detraimiento de las inversiones.

- Critica al PSOE, que es «el Gobierno», pese a que usted milita en ese partido

-Más que criticarlo estoy dándole las pistas que debe seguir para apuntalar y promover el futuro de la educación pública. Estoy seguro de que la consejera, o el presidente, que son compañeros de mi partido y él mismo egresado de esta universidad, lo sabe perfectamente. Lo único que les pido es el esfuerzo de ese contrato programa.

-Volviendo al presente. ¿A qué áreas le dará prioridad la ULPGC el próximo año?

-En 2022 vamos a potenciar dos áreas. La de investigación, porque somos un servicio público de educación superior e investigación científica, y las infraestructuras. Dentro del programa marco hay un apartado específico para infraestructura, para su renovación. Tenemos edificios muy antiguos, que datan de la dictadura. Los del campus del Obelisco son muy obsoletos y eso cuesta dinero. Necesitamos un plan de infraestructuras físicas. No hace falta acometer todas las obras en un solo año, pero sí tener garantizado que se puede actualizar las infraestructuras. La renovación del Obelisco, tras a cesión de la parcela, requiere un pensamiento serio de lo que debería ir en ese espacio y acometerlo por fases. Telecomunicaciones, en Tafira, necesita un repaso integral. El de Informática tiene 25 o 26 años y además el problema es que conocemos los espacios y el Gobierno de Canarias los conoce. Cuanto más se tarde peor y más caro va a salir.

-¿Tiene cuantificada la cantidad que necesitan para infraestructuras?

-Son unos 33 millones de euros. Eso incluye toda la infraestructura, ponerla al día, incluye la cubierta de Ingeniería, la renovación en Veterinaria... Eso es lo que en una futura negociación con el Gobierno de Canarias intentaríamos fasear en cuatro o cinco años y cuanto más tardemos esa cantidad va a ir creciendo.

-Es su primer presupuesto para la ULPGC. ¿Cómo lo definiría?

-Es un presupuesto austero con unas previsiones de ingresos muy realista y con los gastos atendiendo a lo que dice a ley de ordenación de la estructura financiera. Un presupuesto es un supuesto previo, el cómo creemos que va a comportarse financieramente la universidad.

-En campaña el rector ya decía que la ULPGC tenía que ser más competitiva en captar fondos externos, pero al mismo tiempo desde la ULPGC siempre se ha dicho que está infradotada.

-Hay que tener en cuenta dos parámetros. Uno el coste de la universidad por estudiante y otro el porcentaje que recibe con respecto al PIB de la región. La ULPGC estará en la 21 o 22 si divides el presupuesto por estudiante, unos 8.200 euros por estudiante. La comunidad aporta 5.800 euros por estudiante. La diferencia es la aportación de financiación extra de la ULPGC. La media española es de 9.200 euros por estudiante. Todavía tenemos un margen, es lo que tendría que cubrir para llegar a la media. En el otro parámetro, el PIB, la ULL y ULPGC esperan que el Gobierno canario aumente su inversión en un 0,1%, eso significaría 20 millones más para cada universidad. No tiene que ser de un año para otro, pero nos daría un respiro para infraestructura y mejoras docentes. La inversión privada, el mecenazgo, es distinto en Madrid que en Canarias. Aunque aún hay margen de maniobra y sin duda ese es una de las competencias del Consejo Social, pero dentro de nuestro contexto socioeconómico va a ser más difícil, aunque no imposible. Las convocatorias europeas no dan fondos para capear el aumento de la factura de la electricidad, hablamos de la financiación básica para abrir la puerta por las mañanas.