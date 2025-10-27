Las familias con diversidad, excluidas de la redacción del decreto de convivencia escolar: «Estamos hartas de mentiras» Varios colectivos de padres y madres unidos por la inclusión se rebelan contra Educación por tramitar la norma con urgencia y sin escucharles

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 27 de octubre 2025, 16:20 Comenta Compartir

Varias asociaciones de padres y madres de alumnado diverso, dedicadas a fomentar la inclusión y luchar contra el acoso, expresaron este lunes su rechazo hacia la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias por haberlas excluido del proceso de elaboración del nuevo decreto de convivencia y bienestar escolar, tramitado por vía de urgencia.

«Estamos hartos de la Consejería, de sus mentiras y contradicciones, y de que no se nos tenga en cuenta», señaló Carolina Buriticá, portavoz de la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva y de la asociación Somos Uno Más.

Buriticá, en nombre de padres y madres de niños con autismo, discapacidades, enfermedades raras y colectivos de defensa de los derechos de personas con diversidad, subrayó que llevan tiempo reclamando participar en la elaboración de esta nueva norma.

Sin embargo, a los colectivos se les facilitó el borrador del documento el pasado lunes, con solo cuatro días para revisarlo y realizar aportaciones. De hecho, este lunes el departamento de Educación anunció la ampliación del periodo de revisión del documento hasta el 19 de noviembre, atendiendo a la petición formulada por el Consejo Escolar.

«No se han reunido con nosotros. Sí lo han hecho con el profesorado y los sindicatos, pero no han escuchado a las familias», dijo Buriticá, quien recordó que la Consejería se había comprometido a mantener reuniones periódicas con estos colectivos que no han llegado a celebrarse.

Por su parte, Nisa Santana, representante de la asociación de familias de infancia y juventud trans Chrysallis, señaló que el nuevo decreto de convivencia escolar pone en riesgo al alumnado más vulnerable y plantea un «modelo punitivo y discriminatorio» que no contempla la diversidad del alumnado ni las causas de su comportamiento, sancionándolos en lugar de ofrecer ayuda y acompañamiento.

Retroceso en derechos

«En el caso del alumnado trans, el decreto no garantiza el derecho a la identidad, al respeto y a la protección frente al acoso», subrayó respecto a una norma que, en su opinión, supone un retroceso en derechos, promoviendo la exclusión y la sanción. Por ello, demandó que los colectivos expertos en diversidad participen en la elaboración de la nueva norma para garantizar una convivencia basada en el respeto, la inclusión y los derechos humanos.

También Tanausú Hernández, de la asociación contra el acoso escolar Voces Valientes, subrayó que Canarias presenta las tasas más altas de bullying de Europa y que los menores autistas o con discapacidades lo sufren cada vez más. «Hemos atendido a 179 víctimas de bullying en Canarias en cuatro meses», señaló Hernández, quien pidió dotar de herramientas a los docentes para identificar y actuar frente a estos casos.

«Las familias tenemos mucho que decir. Un plazo de 20 días no es suficiente», señaló Buriticá sobre el nuevo periodo ofrecido para analizar el documento y realizar aportaciones.

«Lo que pasó en el concierto de la OFGC ocurre a diario en los colegios» Lo ocurrido el pasado viernes en el concierto didáctico de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, cuando el narrador exigió a los escolares con discapacidad que salieran del recinto, provocando la indignación del resto del alumnado, que abandonó el recinto en un gesto de solidaridad, no fue un acto discriminatorio aislado, indicaron los colectivos que comparecieron ayer para exigir su participación en el futuro decreto de convivencia escolar. «Pasa a diario en los centros educativos: en el momento en que a una familia se le dice que su hijo no tiene cabida en la educación porque no hay recursos o porque ese niño, por su discapacidad, no tiene derecho a la educación en igualdad de condiciones, hay discriminación. Es lo mismo que pasó en el concierto, pero ha sido más escandaloso porque ocurrió en público», dijo Carolina Buriticá. En su opinión, aislar a los menores con discapacidades en aulas enclave o de educación especial alimenta el acoso escolar. «El bullying se presenta sobre todo en secundaria. La diversidad se debe abrazar desde infantil y primaria, para que cuando lleguen al instituto tengan asumido que todos somos diferentes y tenemos los mismos derechos», afirmó. En la rueda de prensa, representantes de la plataforma Rompe el Silencio Canarias y de la Asociación de Personas con Diversidad Funcional 'Con tu ayuda todos sumamos' recordaron que este martes habrá una huelga estudiantil en protesta contra el acoso sufrido por la niña sevillana de 14 años Sandra Peña, que acabó quitándose la vida. En la capital grancanaria habrá una concentración a las 12.00 horas en la Plaza de España.