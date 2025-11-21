Las familias acusan al sindicato Anpe de criminalizarlas por su informe de agresiones a docentes Creen que sus datos proyectan una imagen distorsionada y alarmista de las relaciones entre profesorado y familias

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:41 Comenta Compartir

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos FAPA Galdós acusa a la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (el sindicato ANPE Canarias) de criminalizarlas en su último informe, que cifra en 171 las agresiones sufridas por el profesorado en el archipiélago en el curso 2024-2025 y apunta a los familiares como los causantes de la mayoría de las agresiones físicas.

En un comunicado, FAPA Galdós manifiesta «su profunda preocupación por la estrategia comunicativa que despliega ANPE Canarias en relación a los datos de su servicio de 'Defensor del Profesor' en la que proyecta una imagen distorsionada y alarmista de las relaciones entre profesorado y familias, presentando a estas últimas como causa principal de la conflictividad escolar«.

«Estigmatizar a uno de estos pilares solo contribuye a debilitar la confianza, dificultar la participación, deteriora la convivencia y abona discursos populistas no fundamentados en datos oficiales, para sacar un falso rédito reputacional de un sindicato de clase que no representa a todos los docentes canarios», continúa la federación de ampas, que cree que «criminalizar a las familias no mejora la educación, no protege al profesorado y no contribuye al interés general del alumnado».

FAPA Galdós cree que la memoria del servicio 'Defensor del Profesor difundida por ANPE Canarias «recurre a estrategias poco transparentes como referir porcentajes, pero no datos absolutos», además de no incluir criterios claros y verificación externa, «lo que impide evaluar con rigor la supuesta conflictividad creciente».

«El «Defensor del Profesor» es un servicio interno de un sindicato, no un organismo público ni independiente», señala FAPA Galdós, que afirma que «no puede considerarse una fotografía real de la convivencia escolar en Canarias. »No deben utilizarse a estas víctimas para lanzar proclamas torticeras alejadas de la verdadera y sana convivencia de las familias con los docentes a los que confían sus hijos e hijas«, señala.

Añade la organización que representa a las familias que el Consejo Escolar de Canarias, a petición de toda la Comunidad Educativa, incluida la aportación de FAPA Galdós, promueve en su informe sobre el proyecto de Decreto de Convivencia la creación de un Observatorio Canario de la Convivencia una herramienta rigurosa, plural e independiente destinada a recopilar datos reales y verificables, analizarlos con criterios técnicos y proponer medidas basadas en la evidencia.

Temas

ANPE