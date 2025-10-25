A falta de una disculpa: la frustración de la familia de los niños con necesidades especiales expulsados de un concierto Desde la organización, aseguran estar «perplejos» por lo sucedido, sin comprender los motivos detrás del comportamiento del narrador

Elsa Lantigua González Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 25 de octubre 2025, 16:40

Un día después del incidente vivido en el concierto didáctico 'Peer Gynt', el presentador Fernando Palacios, que se dirigió al alumnado con necesidades educativas especiales de San Juan de Dios y les pidió que salieran del recinto, sigue sin dar explicaciones. Este comportamiento generó que docentes, escolares y músicos abandonasen la sala en forma de solidaridad y denuncia a la discriminación.

José Manuel Pérez , padre de uno de los alumnos del centro San Juan de Dios, acudió este sábado al auditorio convencido de que se celebraría el concierto escolar narrado por la misma persona del día anterior, tras ver la promoción del evento. Sin embargo, al llegar comprobó que el narrador no estaba presente. Aun así, decidió asistir, permaneció hasta el final y posteriormente habló con un responsable del acto para aclarar lo sucedido.

Desde la organización, aseguran estar «perplejos» por lo sucedido, sin comprender los motivos detrás del comportamiento del narrador, y consideran el hecho como un caso aislado.

«Como padre, lo vivo con indignación», afirma Pérez. «Tanta ha sido la impotencia que fui hoy con la intención de que, en el mismo escenario en el que echó a los niños con necesidades especiales, ofreciera sus disculpas y explicaciones. Pero no estaba presente».

Según explica, el Gobierno de Canarias pidieron disculpas a través de un comunicado en la página de educación donde se desvinculan del comportamiento del narrador. Reconocen que su actitud fue inapropiada y aseguran que no entienden lo ocurrido, ya que este hombre llevaba más de veinte años participando en este tipo de conciertos escolares. Añaden que esperan que él, por iniciativa propia, emita también un comunicado o una disculpa pública, aunque hasta el momento no lo ha hecho.

El padre recuerda que una semana antes el colegio había informado a las familias de la asistencia de los niños a un concierto de la Orquesta Filarmónica, dentro de un programa centrado en la inclusión. Sin embargo, el día del incidente, la dirección del centro comunicó únicamente que había ocurrido un problema y que los alumnos habían regresado con normalidad.

Más tarde, el comunicado del Gobierno de Canarias mencionó posibles actos de discriminación hacia alumnos con necesidades educativas especiales, lo que alertó al padre. Según le informó la directora del centro, el narrador llamó la atención en varias ocasiones a los niños con discapacidad y, finalmente, les pidió que abandonaran la sala.

El padre insiste en la importancia de recibir una disculpa pública o, al menos, una explicación que ayude a entender lo ocurrido.