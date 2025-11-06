Expertos de todo el país se citan en Canarias para impulsar la acreditación de competencias profesionales La Consejería de Educación organiza el encuentro que tiene como fin mejorar los procedimientos de reconocimiento de la experiencia profesional y consolidar su integración dentro de la FP

Jueves, 6 de noviembre 2025

El primer Foro Técnico de Unidades de Acreditación de Competencias reúne a representantes técnicos y responsables institucionales de todo el país en el Hotel Santa Catalina, en la capital grancanaria, para impulsar la cooperación interterritorial y el intercambio de experiencias en torno al sistema de acreditación de competencias profesionales. La cita, organizada por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, se prolongará a lo largo de este jueves y viernes.

El departamento señala en una nota que el encuentro servirá como espacio de diálogo y trabajo común entre comunidades autónomas, organismos públicos y entidades vinculadas al Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, con el propósito de mejorar los procedimientos de reconocimiento de la experiencia profesional y consolidar su integración dentro de la Formación Profesional.

Desde el área enfatizan que el procedimiento de acreditación de competencias profesionales permite reconocer oficialmente los conocimientos y habilidades adquiridos a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. Se trata de un instrumento clave para favorecer la empleabilidad, la promoción laboral y el acceso a nuevas cualificaciones, así como para estrechar el vínculo entre la formación profesional y el mercado de trabajo.

El consejero de Educación, Poli Suárez, destacó en la inauguración del evento que la acreditación «convierte el talento y la experiencia acumulada a lo largo de los años en una credencial que abre puertas a la promoción profesional, porque reconoce el valor del aprendizaje permanente y del esfuerzo de miles de personas que han aprendido haciendo».

También aseveró que la celebración del foro en las islas «refleja el compromiso del Gobierno autonómico con un sistema que entiende la formación como un proceso que no termina nunca, y que reconoce el derecho de cada ciudadano a acreditar lo que sabe y lo que es capaz de hacer».

Suárez recordó que solo en los dos últimos años Canarias ha duplicado el número de personas acreditadas, con más de 4.000 participantes y 16.500 estándares de competencia profesional certificados en lo que va de 2025, y que la previsión del Ejecutivo es cerrar el ejercicio con más de 28.000 estándares acreditados para 6.500 ciudadanos. Estos estándares representan unidades concretas de competencia profesional —tareas o funciones específicas reconocidas oficialmente— que certifican lo que una persona sabe hacer en su ámbito laboral.

Ponencias y participantes

La directora del Instituto Nacional de las Cualificaciones (Incual), Pilar Gómez, presentó la ponencia inaugural de la jornada de apertura, abordando la función del organismo dentro del sistema nacional y su papel en la actualización de las cualificaciones y estándares de competencia.

También participaron las expertas Cristina Gabarró y Esther París, jefas de área de la Agencia Pública de Formación y Cualificación Profesionales de Cataluña (Fpcat). Por la tarde, intervendrá Raquel Martínez, coordinadora de las Redes de Enseñanzas Profesionales de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial del Gobierno de Canarias.

La segunda jornada, que se celebrará este viernes, contará con la participación de Miguel Ángel Gallego, director ejecutivo del Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros (IVAF-EIEI), y de José Antonio Goikoetxea, director del Área de Verificación y Acreditación del Talento del mismo instituto.

El programa incluye también cuatro mesas dinámicas de trabajo, concebidas como espacios de intercambio técnico y generación de propuestas.