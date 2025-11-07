40 especialistas se citan en Canarias para aumentar la protección marina de España La sede de la FULP acoge el evento, que busca cumplir el reto europeo de convertir el 30% del espacio marino nacional en áreas protegidas

La sede de la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP) acogió este martes la 'Jornada de puesta en común de iniciativas y propuestas de nuevas áreas y valores a proteger en la Demarcación Marina de Canarias', que reunió a 40 especialistas, entre representantes de organizaciones, instituciones y diversas administraciones, para sumar conocimiento científico y voluntades para apoyar el exigente compromiso nacional y europeo de protección marina, que consiste en convertir el 30% del espacio marino español en áreas marinas protegidas para 2030.

El evento se enmarca en el proyecto MPA Canary Islands, financiado por el fondo Oceans 5, según puntualiza la organización en una nota. El coordinador general de MPA Canary Islands, Octavio Llinás, expone que la jornada buscó alinear visiones sobre cómo desarrollar una protección efectiva en los espacios marinos de Canarias.

No se pretendía alcanzar acuerdos inmediatos, sino establecer un diagnóstico común sobre el estado actual y explorar posibles caminos para la toma de decisiones.

Llinás considera que el reto que propone la Unión Europea enfrenta su tramo más difícil. Aunque roza el 25% en 2025, el salto al 30% «requiere una coordinación extraordinaria, conocimiento científico y compromiso social continuado». «Y Canarias destaca por su enorme riqueza marina, con miles de especies y cerca de 500.000 kilómetros cuadrados de superficie, que suponen casi la mitad del total del país», especifica, por lo que las islas son clave para que España cumpla con lo estipulado por Europa.

Del mismo modo, repara en que la protección solo es efectiva si va acompañada de una divulgación continua que genere conocimiento y compromiso social.

Por su parte, el director gerente de la FULP, Eduardo Manrique de Lara, valora la importancia de la cooperación público-privada en proyectos de sostenibilidad medioambiental y destaca que es la primera vez que una organización como Oceans 5 financia un proyecto de este tipo.

«La FULP ha sido seleccionada para gestionar una inversión de capital importante, al tratarse de una entidad con experiencia, capacidad y transparencia contrastadas. Ocean 5 ha depositado toda su confianza en nosotros y en la labor de gestión y seguimiento del proyecto y cada año reportamos detalladamente todos los avances relacionados con los trabajos realizados», subraya.

Asistieron a la cita representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miiteco) y de la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias.