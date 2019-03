«En el Hispano Inglés obtenemos doble titulación: española y británica»

— Antes que nada Maialen, ¿podrías explicarnos qué es Cambridge IGCSE y qué signifcan sus siglas en inglés?

Los exámenes IGCSE -International General Certificate of Secondary Education- son las pruebas oficiales de educación secundaria británica que anualmente convoca la Universidad de Cambridge y en las que participan más de 10.000 centros educativos británicos, ubicados tanto en el Reino Unido como en el resto del mundo.

Se trata de la calificación internacional más reconocida del mundo para estudiantes de secundaria. Sus acreditaciones son aceptadas por las principales universidades y empresas de todo el mundo, siendo un pasaporte internacional para la progresión y el éxito en el mundo académico y en el profesional de las grandes compañías.

— Cómo te sientes tras recibir tan alto galardón en el IGCSE de Enterprise?

Impresiona, no te lo esperas. Es todo un orgullo lograr un reconocimiento de este tipo a nivel nacional. Un High Achievement en el IGCSE de Enterprise, asignatura a la que se han presentado alumnos de los más de 120 colegios británicos establecidos en España.

Es la segunda vez que se consigue, en mi colegio, este reconocimiento otorgado por el tribunal examinador de Cambridge, que nos reconoce como alumnos mejores de España en el área del emprendimiento y puesta en marcha de proyectos de empresas. Mi compañero, y ahora antiguo alumno del CHI, Pau Blanch Díaz lo logró en el año 2016; y ahora, yo acabo de revalidar la hazaña en la reciente convocatoria de 2018.

— ¿En qué consiste la asignatura IGCSE de Enterprise?

Esta asignatura forma parte del currículo británico que imparte el CHI -Colegio Hispano Inglés. Consiste en adquirir conocimientos sobre empresas, desarrollar habilidades personales requeridas para esta función y conocer las oportunidades y riesgos que conlleva la creación de un negocio.

Asimismo, cómo llevar a cabo negociaciones que forman parte de este proceso, y familiarizarnos con conocimientos de financiación, planificación, mercado, clientes y comunicación; cuestiones todas esenciales para poder arrancar una iniciativa propia.

— ¿Cómo se evalúa una asignatura de este tipo?

Esta es la parte más interesante y a la vez la que más nos motiva a nosotros, los alumnos, ya que una gran parte de la evaluación radica en la aplicación práctica de los conocimientos aprendidos en una situación real, a través de un proyecto de empresa y la puesta en marcha en un mercado que simulamos durante varios días en el recinto escolar.

Durante el curso, se llevan a cabo los distintos procesos previos a la creación y desarrollo de una idea de negocio para, finalmente, durante una feria escolar poner en práctica todo lo aprendido. En los días dedicados a la feria, los diferentes grupos de alumnos, a modo de simulacro, exponen su negocio a los potenciales consumidores, que son el resto de alumnos del centro para, posteriormente, y según haya ido las ventas analizar la efectividad de cada uno de los proyectos.

Esta asignatura, en algunos momentos, puede requerir más dedicación y esfuerzo que el resto, pero resulta muy atractiva y excitante; ya que no solo nos aporta conocimientos muy útiles para nuestro porvenir, sino que nos posiciona en un simulacro de experiencia laboral, que nos permite desarrollar habilidades personales con las que abriremos muchas puertas en el futuro.

¿Cómo es el sistema del Colegio Hispano Inglés?

En el CHI -Colegio Hispano Inglés todos los alumnos seguimos el sistema educativo británico, además del español de forma integrada, con unas exigencias y expectativas altas en lo que a rendimiento académico se refiere; ya que todos debemos obtener tanto las titulaciones oficiales del sistema británico, como las del español superando la Selectividad EBAU.

Esto conlleva mucha organización, dedicación y esfuerzo por nuestra parte, pero tenemos la satisfacción y recompensa final de obtener una doble titulación, española y británica; y tener un futuro académico y profesional despejado y prometedor.

Además del español y el inglés como lenguas vehiculares, en el colegio aprendemos desde edades muy tempranas una tercera y cuarta lengua: alemán y chino mandarín. Sin apenas darnos cuenta, a lo largo de nuestra trayectoria en el colegio, adquirimos paulatinamente el dominio de las cuatro lenguas, objetivo real y constatable que muy pocos alumnos logran en España.

— ¿Cómo es Maialen dentro y fuera del colegio?

Entré en el CHI -Colegio Hispano Inglés- con apenas 2 añitos, aquí he desarrollado toda mi preparación académica hasta el Bachillerato, compaginando un doble currículo de español e inglés. Mis padres y profesores me han animado siempre a adquirir responsabilidades e implicarme en mi trabajo. Creo que esta actitud, te hace adquirir un alto grado de madurez y tener pronto, una visión muy clara de lo que quieres para tu futuro profesional. Aparte del tiempo que dedico a mis estudios, entre mis aficiones destacan el baile y la fotografía, así como salir con mis amigos los fines de semana. Me considero una chica muy normal.

— ¿Cuáles son tus próximas metas?

Entre mis objetivos inmediatos está el cerrar con éxito el currículo británico y prepararme lo mejor posible para presentarme con las mayores garantías a la Selectividad EBAU. Mi deseo es llegar a desarrollar una carrera emprendedora y profesional en el ámbito de la biomedicina o neurología.