Las empresas desvelan qué perfiles buscan y qué oportunidades ofrecen en el Foro de Empleo de la ULPGC El evento se celebra este miércoles y jueves, en dos campus diferentes. El objetivo es llegar a un mayor número de alumnado

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:38 Comenta Compartir

El Foro de Empleo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) se desdobla este año para celebrarse en dos de sus campus y acercarse, así, a un mayor número de estudiantes. La cita tendrá lugar este miércoles y jueves.

La universidad informa una nota que el aparcamiento al aire libre del edificio de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica, en Tafira, acoge este miércoles las carpas de unas 40 empresas e instituciones participantes. Mañana jueves el evento se trasladará al patio trasero del Edificio de Humanidades, en el Campus del Obelisco.

Las cerca de 40 entidades públicas y privadas que participarán en el foro, que este año se celebra bajo el lema 'Enlázate al futuro', represenan a sectores diversos, desde la administración pública hasta energía, pasando por medio ambiente, ingeniería, construcción, banca y servicios financieros, transporte, turismo, distribución comercial, consultoría o recursos humanos.

Entre las instituciones presentes destacan la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Plataforma Oceánica de Canarias, el Servicio Público de Empleo Estatal o el Ejército del Aire y del Espacio. También, diferentes empresas privadas referentes en su campo, como Binter, Domingo Alonso Group, Endesa, Elecnor, SPAR Gran Canaria, Astican, Compañía Cervecera de Canarias o Caixabank, por citar a algunas.

El foro tiene como objetivo final favorecer el contacto directo entre estudiantes, titulados y entidades empleadoras. Para facilitar su consecución, la ULPGC ha apostado por un formato más dinámico y cercano, concentrando todas las actividades en el entorno de la zona de estands.

El evento contará con presentaciones breves en la carpa principal, donde las entidades expondrán su actividad las opostunidades que ofrecen y los perfiles que demandan. Del mismo modo, se celebrarán minitalleres y charlas prácticas impartidas por la Fundación Universitaria de Las Palmas, para orientar al estudiantado sobre cómo mejorar sus competencias y habilidades en el proceso de búsqueda de empleo. Igualmente, habrá espacio para conocer la experiencia de diferentes egresados y egresadas en la ULPGC.

La organización del Foro de Empleo cuenta con la colaboración técnica de la FULP, y el apoyo financiero del Banco Santander.