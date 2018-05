El Gobierno quiere más inglés en la universidad

El Gobierno canario sostiene que la apuesta por aumentar el nivel de inglés de los estudiantes canarios es «fundamental» y que las universidades de las islas deben trabajar con ese objetivo. El director general de enseñanza superior, Ciro Gutiérrez, se pronuncia de esta manera tras la suspensión cautelar en la ULPGC del requisito de acreditar el nivel B1 de lengua extranjera para que los estudiantes puedan graduarse, salvo en las titulaciones que contemplan el idioma dentro de sus planes de estudio.

El responsable del área de Universidades de la Consejería de Educación no critica abiertamente la decisión del Rectorado: «si ha tomado esa medida por algo será, pero es un parche, algo puntual». Rafael Robaina, máximo dirigente de la ULPGC, se puso en contacto con Gutiérrez para informarle de la eliminación de la exigencia ante la «bolsa importante» de estudiantes que con todo aprobado no se titulan por no tener la certificación del B1. Además, la Universidad de La Laguna nunca ha implantado este requisito.

«Nuestra visión como Gobierno es que las universidades deben modificar los planes de estudio de las titulaciones que no tienen el inglés para incorporar el idioma», afirma Gutiérrez. En el caso de la ULPGC, 27 grados no tienen en sus verifica la lengua extranjera y 10 sí la contemplan.

El director general de Universidades cree que «no tiene mucho sentido» que la Consejería esté apostando en la enseñanza no universitaria por el bilingüismo y que cuando el alumnado entre en la universidad «no toque el inglés» en los cuatro años de la carrera. «El idioma es una herramienta fundamental para los estudiantes de cualquier cualquier titulación, y ésa debe ser la línea de trabajo», añade.

«Las universidades canarias deben incorporar el idioma dentro de la formación que dan en los grados, así los estudiantes no tendrían que certificar nada; el futuro debería ser que hubiera algunas asignaturas completas en inglés, ésa es nuestra apuesta; hay que aumentar el nivel general y que aprendan el inglés técnico y científico específico de las titulaciones», resumió el dirigente de la Consejería de Educación.