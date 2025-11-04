Educación solucionará el «despiste»: habrá dinero para las becas del alumnado NEAE en Canarias y ECCA La Consejería incorporará las partidas a los presupuestos de 2026 a través de enmiendas. NC tildó estos «olvidos» de «imperdonables» e incluyó a la Escuela de Actores

Dánae Pérez Perdomo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 4 de noviembre 2025, 15:58 Comenta Compartir

La Consejería de Educación aclara que el Gobiernos de Canarias sí destinará financiación a las becas del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), a Radio Ecca (ahora ecca.edu) y a la Escuela de Actores de Canarias, a través de los presupuestos para 2026. Lo hace después de que la diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Carmen Hernández denunciara este lunes la desaparición de estos «tres pilares fundamentales del sistema educativo y cultural canario» en las cuentas del Ejecutivo regional para el año que viene, que tildó de «olvidos imperdonables».

Desde el departamento liderado por Poli Suárez puntualizan que no se trató de un olvido como tal, sino de un «despiste de ubicación al pintar las partidas» y que «nunca se planteó quitarlas».

También defienden que estaba previsto aprobar estos fondos por medio de enmiendas que presentará el propio Gobierno de Canarias, tal y como tuvo lugar en los presupuestos del presente ejercicio.

En concreto, se destinarán 800.000 euros para las becas de alumnado NEAE, la misma cantidad que se activó para 2025. Carmen Hernández llamó especialmente la atención sobre la importancia de estas ayudas, que permiten a las familias sufragar el esfuerzo pedagógico, apoyo psicológico, terapias especializadas o logopedia.

Por su parte, ecca.edu recibirá inicialmente 850.000 euros para el ejercicio de 2026, lo que son 25.000 euros menos que el año anterior. Alrededor de 150.000 canarios y canarias se han titulado a través de esta institución, que goza de 60 años de trayectoria.

La Escuela de Actores de Canarias es la entidad que más presupuesto percibirá, alrededor de 1,2 millones. NC-BC recordó que el centro recibió 500.000 euros para 2025 frente a los 925.000 euros del año anterior. Dicho presupuesto terminó ascendiendo a 1,16 millones, después de que se aprobaran las enmiendas presentadas por la formación. Siendo así, la Escuela de Actores de Canarias contará el año que viene con 40.000 euros más.

Hernández destacó en su denuncia la importancia de destinar fondos a esta escuela, ya que es la «única vía» que tienen los jóvenes canarios para «formarse en las artes escénicas sin salir de las islas».

La Consejería de Educación es una de las que más verá aumentar su presupuesto con respecto a 2025, pasando de los 2.154 millones a los 2.313,5, un 7,4% más.