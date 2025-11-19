Educación refuerza el servicio de atención telefónica 012 y pone el foco en la resolución de incidencias online Ya ofrece información general sobre trámites, orientación y derivación a los organismos competentes, así como gestiona citas previas o consultas sobre acoso escolar. La acción se enmarca en el plan de simplificación burocrática

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:34 | Actualizado 13:15h.

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha reforzado el Servicio de Información y Atención Ciudadana, 012, para que funcione como punto centralizado de información y apoyo técnico, ofreciendo asistencia directa en trámites educativos, uso de plataformas digitales y consultas generales, tanto para familias como para alumnado y personal docente. Se trata del teléfono que también atiende consultas en el ámbito del acoso escolar.

El departamento explica en una nota que la acción se enmarca en el Plan de Simplificación Administrativa y de Mejora de la Gestión de la Educación en Canarias y que se ha impulsado en coordinación con el Centro de Atención al Usuario de la Consejería (CAU_CE).

De esta manera, se han incorporado nuevos mecanismos de soporte al servicio de atención telefónica, que presta asesoramiento en el uso de la sede electrónica del Ejecutivo regional, sobre todo en lo referente a identificación y firma digital (certificado digital o Cl@ve permanente), así como en incidencias con navegadores o requisitos de acceso.

El 012 también brinda orientación específica en diferentes procedimientos vinculados a la consejería, como son incidencias en plataformas educativas (Medusa y Campus), consultas sobre el decreto de deportistas de alto rendimiento, dudas relacionadas con la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (Accuee), homologación de títulos de otras nacionalidades, procedimiento de evaluación y acreditación de competencias, expedientes del personal docente, becas, ayudas, admisión y matrícula.

Nuevas incorporaciones

Desde Educación enfatizan que el servicio ya incluía una amplia cartera de servicios educativos, entre los que destacan la información general sobre trámites, la orientación y derivación a los organismos competentes, la gestión de citas previas y la atención en temas como acoso escolar, residencias, ayudas alimentarias, directorio de centros, consultas sobre alumnado, personal docente, listas de empleo, procesos selectivos, admisión, matrícula, ayudas escolares o pruebas oficiales.

Gracias a la coordinación con el CAU_CE se han incorporado nuevos mecanismos de atención telefónica de primer nivel, orientados sobre todo al soporte técnico de plataformas y servicios educativos digitales. Algunos de ellos son la resolución de incidencias comunes en las aplicaciones para dispositivos móviles con las que actualmente cuenta la consejería, los servicios de teleformación, las aulas virtuales o el entorno educativo de Google.

En el caso de incidencias que requieran de una intervención más compleja, el 012 escala la consulta al servicio CAU_CE con toda la información recopilada, con el objetivo de garantizar la prestación de un servicio de gestión más rápido y eficaz.

Con este refuerzo, el Gobierno de Canarias, a través del área que dirige Poli Suárez, busca avanzar hacia un modelo de atención más ágil, accesible y coordinado, que mejore la experiencia de las familias, el alumnado y el personal docente, y que sitúa la simplificación administrativa como uno de los ejes centrales de la modernización del sistema educativo canario.