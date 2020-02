Educación quiere analizar la brecha de género en el abandono escolar

Así lo ha expuesto Guerra durante una comparecencia parlamentaria sobre el absentismo y el abandono escolar temprano, que en Canarias alcanza la tasa del 20%, siendo una de las comunidades con mayor porcentaje.

En este sentido, admite que «hay razones para estar preocupada» y matizó que existe una «brecha de género» donde los resultados «más negativos» se producen en los niños (23,9%) frente a las niñas (18%), al igual que son ellos los que «cada vez abandonan más la educación», por lo que consideró que «hay que analizarlo».

Guerra apuntó que «algo está pasando con los chicos que hay que atender» y que relacionó no solo con el modelo de educación, que no les resulta atractivo, si no con lo que se «está cultivando» en la sociedad, de ahí que abogó por hacer una apuesta al día en la educación en valores.

Añadió que esto debe llevar a «afinar muchísimo más» en las estrategias e invitó a cultivar el interés por el aprendizaje «cuanto más pequeños, mejor».

Por otro lado, subrayó que es muy llamativo también la «brecha territorial» que existe en España entre las comunidades del norte, con tasas del 6 por ciento de abandono escolar temprano, y el caso de comunidades del sur como Canarias, con un 20%.