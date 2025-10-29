Educación da «un paso decisivo hacia la inclusión»: Canarias suma 24 aulas Enclave La consejería impulsa un plan con 56 actuaciones y una financiación de 2,1 millones, que también contempla la adecuación los espacios ya habilitados

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 29 de octubre 2025, 15:19

Canarias contará con 24 aulas Enclave nuevas. La acción se enmarca en el plan de creación y mejora de estos espacios habilitados en centros ordinarios para la atención de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), anunciado este miércoles por la Consejería de Educación a través de un comunicado. La iniciativa se pondrá en marcha este curso 2025-26 y dispondrá de una financiación de 2,1 millones de euros, gestionada por la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos.

El área aclara que el proyecto contempla 56 acciones, de las que 24 corresponden a aulas de nueva creación y 32 a la adecuación de espacios ya existentes a los estándares de accesibilidad y recursos necesarios para la atención de alumnado NEAE.

Para el director general de Infraestructuras y Equipamientos, Iván G. Carro, «con la construcción y mejora de estas aulas» el Ejecutivo canario da «un paso decisivo hacia un sistema educativo más inclusivo, en el que el entorno físico también sea un facilitador del aprendizaje y la integración».

Educación pone de manifieste que, en la presente legislatura, ha puesto en marcha una «red de medidas»que contempla la creación de más de 70 aulas Enclave, la construcción de dos nuevos Centros de Educación Especial y siete espacios TEA (Trastorno del Espectro Autista), así como «la iniciativa pionera NEAE+21», en la que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo mayor de 21 años puede continuar en el sistema educativo. También menciona la incorporación de 1.500 auxiliares educativos, lo que son un 59,4% más con respecto al inicio del mandato.

«En apenas dos años se han ejecutado más de setenta aulas Enclave, además de nuevos centros de educación especial y aulas del proyecto NEAE +21, lo que demuestra el compromiso real con la atención a la diversidad», sintetiza el director general.

Entre las actuaciones más recientes, el departamento destaca la finalización de las obras del aula Enclave del IES Los Tarahales, en la capital grancanaria, donde se han habilitado accesos adaptados, mobiliario ergonómico y zonas diferencias de trabajo.

Del mismo modo, enfatiza que estas intervenciones suponen la continuación de los trabajos de la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos en su afán de modernizar los centros y adecuar los espacios educativos en las islas. El curso pasado se crearon 35 nuevas aulas Enclave, mientras que en verano se destinaron 9,3 millones de euros a obras de mejora y acondicionamiento, 1,5 millones a espacios de sombra y 700.000 euros a mobiliario escolar.

Temas

Colegios

Canarias