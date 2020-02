Educación espera reordenar las listas de maestros esta semana

Participar en un proceso de oposición significa «renunciar» a «muchas cosas». Además del tiempo con la familia y de ocio, supone disponer de menos ingresos económicos y rechazar nuevas oportunidades laborales. Así al menos lo narran Yanira Hernández, Alberto Marrero, Alba Guillén, Claudia Lorenzo, Miriam García y Jorge López. Este grupo de maestros y maestras opositó el pasado mes de julio por una de las 1.200 plazas al cuerpo de docentes de Primaria que organizó el Gobierno canario. Los seis aprobaron los exámenes, aunque no lograron plaza. No obstante, superar la prueba les da oportunidad de trabajar haciendo en su «vocación», pues su mérito se ve recompensado entrando en lista que la Consejería maneja para cubrir las vacantes y nuevas necesidades docentes.

Sin embargo, han pasado ocho meses y siguen «esperando». Primero les dijeron que «en septiembre», después que «en noviembre» y ahora, otra vez, en «septiembre» de este año. Esta demora ha soliviantado al grupo de personas que aprobó, pero que no obtuvo plaza y han creado una plataforma para protestar por lo que consideran una situación «injusta». «Nosotros hemos cumplido con todo lo que se nos ha pedido», resalta Yanira Hernández. Trasladando la responsabilidad a quienes rigen los destinos de Educación.

Marisol Collado, directora general de Personal de Educación, reconoce la demora, y la explica por varias causas. La primera, señala, «jurídica» y se relaciona con el alto número de recursos que ha presentado el profesorado que se examinó. «Hemos tenido 140 recursos al resultado de las oposiciones», afirma Collado, a los que hay que sumar los recursos «de alzada y reposición». En algunos casos porque hubo «un problema informático» con la aplicación del «baremo para la fase de práctica». El compromiso era que el tope de la experiencia docente sería de 10 años, y la aplicación informática, explica Collado, «no funcionó», de tal forma que a algunas personas les contaron la experiencia más allá de esa década límite «se les puso más antigüedad y hubo recursos», reconoce. Además, el proceso de oposiciones también sufrió «problemas informáticos» con la valoración de las titulaciones como méritos, con lo que ha habido que «revisar» de nuevo todo.

Collado cree que se ha extendido la «cultura de la reclamación», la cual apoya, pero recuerda que se «multiplica el trabajo» y no se puede ser tan diligente con la reordenación de las listas como cabría esperar. Aunque no quiso «decir una fecha», por la experiencia anterior, sí está en disposición de anunciar que la «lista provisional» ya reordenada estará «esta semana». Pero insistió en que será «provisional». Aún así, eso ya significa que buena parte de las personas que aprobaron la oposición y no consiguieron una plaza ascenderán puestos y podrán ser llamadas este mismo curso a trabajar. La noticia «semipositiva», añadió la responsable de Personal de Educación, es que «las listas de Primaria están vacías y aunque la norma dice que entrarán en vigor en el curso siguiente, también dice que se puede activar por necesidades de personal, con lo que desde que se pongan en marcha lo haremos».

«Para mí es un fracaso. Yo hubiera querido que estuviera en noviembre», reconoce Collado, «pero nuestro sistema es muy garantista» y hay que cumplirlo, añade.

Collado reiteró que «entiende» la posición de las personas que opositaron y pusieron toda su «ilusión» en esta prueba, pero su deber, recordó, «es conciliar todos los intereses y minimizar el impacto», por eso, continuó, «estamos enmendando errores para el futuro», implantando la obligatoriedad de mostrar los exámenes o reordenando los tribunales y disminuyendo su número. «Publicaremos un manual de actuación e implantaremos la transparencia en el proceso», afirmó.