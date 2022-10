Las plazas de 0 a 3 años no determinarán los centros para Infantil y Primaria Enseñanza La consejera Manuela de Armas ha insistido en que seguirán rigiendo los mismos criterios de siempre, dando prioridad a las zonas de influencia

La consejera de Educación, Manuela de Armas, ha aclarado este viernes que la asignación de plazas de 0 a 3 años no determinará de ninguna manera el centro en el que el alumno cursará posteriormente sus estudios en la sucesiva etapa de Infantil y en Primaria, en los denominados CEIP.

De Armas ha hecho esta apreciación en comisión parlamentaria a propósito de sendas preguntas de David Godoy (Grupo Socialista) y Carmen Hernández (Nueva Canarias) sobre la oferta de plazas de 0 a 3 años en La Aldea de San Nicolás, donde la comunidad educativa de uno de los centros allí ubicados teme a un posible «efecto arrastre».

La consejera ha garantizado que cuando el próximo marzo se abra el plazo de matrículas para la segunda etapa de infantil, los niños que ocupan plaza pública en la de 0 a 3 serán «como si vinieran de una guardería privada».

Ha abundado en que no tendrán puntos por haber cursado la primera etapa en un centro determinado, y en que seguirán rigiendo los mismos criterios de siempre, dando prioridad a las zonas de influencia.

Manuela de Armas ha recalcado que no se pueden crear miles de plazas públicas de 0 a 3 años «de la noche a la mañana» y lo que se prevé es ir avanzando «por tandas», la primera, afectando a 34 centros, dando prioridad a los municipios sin plazas o con pocas.

Otro factor que se ha tenido en cuenta es la rapidez con que las obras se puedan ejecutar.

La consejera también se ha referido, a instancias de la diputada nacionalista Beatriz Calzada, a las obras del comedor-cocina del CEIP Punta Larga, en Candelaria, cuya comunidad educativa viene reclamando desde hace meses una mejora en la calidad y cantidad de comida que reciben sus hijos.

Manuela de Armas ha indicado que las obras están al 80% de su ejecución, ha recordado que el plazo fijado concluye el próximo diciembre y ha calculado que podrían estar listas en enero de 2023.

Y ante el ruego de Beatriz Calzada de una mayor «empatía» por parte de la Consejería hacia los padres y madres de los alumnos de este centro, quienes se sienten «abandonados», ha dicho, la consejera ha comentado que la situación en el CEIP Punta Larga es complicada.

Ha hablado de «un enconamiento» entre auxiliares de comedor, la dirección del centro, que «quiere que todo sea por cátering» e incluso entre las familias que están en el consejo escolar y las que no.

«Aquello es un caos que hemos podido ir metiendo en vereda», ha deslizado la consejera.

Beatriz Calzada ha expresado su preocupación la carencia «generalizada» de auxiliares de comedor de refuerzo que la Consejería reparte entre los centros que lo precisan, y que acaban optando por la gestión indirecta de los mismos, «quitándose el problema de encima».

La consejera ha admitido las «dificultades» de encontrar suficientes auxiliares de comedor para «la cantidad de comensales que tenemos».

Ha explicado que cuando un auxiliar enferma se tira de la lista, pero pueden pasar tres días hasta dar con alguien disponible, a los que se suman otros cuatro para someterse a un reconocimiento médico.

Y en todo eso ha pasado una semana sin que los niños de ese comedor hayan recibido «un servicio adecuado».

Para minimizar este problema la Consejería ha habilitado una aplicación en la que cuando salta una plaza libre, cualquiera que esté apuntado a la lista pueda solicitarla sin que se tenga en cuenta el orden de la misma.

Además, se ha llegado a un acuerdo con el servicio de revisiones médicas para que con una declaración jurada y un cuestionario se agilice el procedimiento.

Por último, Manuela de Armas ha avanzado que para este curso se incluirán actividades de refuerzo para alumnos de altas capacidades en el centro de enseñanza a distancia, en el que están matriculados los niños que no pueden acudir físicamente al aula por diversas circunstancias.

Interpelada por el diputado socialista Pedro Viera, la consejera ha incidido en la necesidad de centrar la atención a la diversidad no solo en «quienes no llegan» sino también en los niños con altas capacidades, que «sufren mucho», al igual que sus familiares, porque no encuentran «respuestas a sus inquietudes».

Tanto es así, ha dicho la consejera, que algunos padres le han comentado que «preferirían que sus niños fueran 'normalitos', porque ni la sociedad ni el sistema educativo saben dar respuesta a estos chicos».

Ha recordado que en Canarias hay una serie de instrucciones para atender a estos niños, como adaptaciones curriculares de enriquecimiento, adaptaciones de ampliación y flexibilización de la escolarización y de enriquecimiento extracurricular.

Ya en el curso 2021-2022 se ofertó un programa piloto de enriquecimiento extracurricular para fomentar vocaciones científicas, sobre todo en las chicas.

Ante la buena acogida que tuvo, para este curso se mantendrán estas acciones en las etapas de Primaria y Secundaria, con sesiones de formación mixta, presencial y en línea, sobre diversas materias: pensamiento matemático y de lengua, ciencia o patrimonio cultural canario.