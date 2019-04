Economía e ingenierías, los grados de la ULPGC con más abandonos

Frustración

En opinión del vicerrector de Estudiantes, Antonio Ramos Gordillo, una de las causas por la que el alumnado abandona sus estudios es que cuando se matricula «no tiene un conocimiento adecuado» sobre la carrera elegida o «no es lo que querían cursar», pero se matriculan «porque no tienen la nota» que se pide en la que les gusta. «Eso genera una situación de frustración», afirma Gordillo, para quien es fundamental que el alumnado «tenga más información a la hora de hacer su elección para que elija mejor qué quiere estudiar». De hecho, agrega el vicerrector de Estudiantes, «donde la seguridad es máxima el abandono es mínimo».

Gordillo también llama la atención sobre los grados no presenciales porque relaciona el abandono con mantener un trabajo. Puede ser el caso de Turismo (no presencial), carrera en la que el abandono el curso pasado fue del 5,38%. Curiosamente, no obstante, los grados de Trabajo Social y Educación Primaria no presenciales presentan menos de abandono: 3,38% y 2,41%, respectivamente. A juicio de Gordillo, las últimas modificaciones en la normativa de progreso y permanencia, especialmente aquella en la que ya no corre la convocatoria si el estudiantado no se presenta al examen, «mejorará los resultados».

Por otro lado, un estudio de la propia ULPGC establece que el alumnado canario de secundaria recibe un 12,5% de horas de menos en asignaturas de opción de ciencias, lo que repercutirá en la universidad al cursar, por ejemplo, ingenierías. Y un elevado porcentaje de estudiantes se matricula en las titulaciones de la rama de ciencias e ingeniería, como tiempo de espera para presentarse de nuevo a la EBAU porque no lograron la nota que pedían en su carrera de elección. A ello hay que añadir el bajo nivel de inglés del estudiantado de nuevo ingreso.