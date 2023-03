Docentes de conservatorio: no salir de la estabilización «es un jarro de agua fría»

Las declaraciones de la consejera de Educación, Manuela Armas, de este martes en el Parlamento canario a propósito de las dudas legales que han planteado las mesas técnicas sobre la exclusión del profesorado de los conservatorios del proceso extraordinario de estabilización han sentado como «un jarro de agua fría». Así lo expresaba ayer uno de los portavoces de los docentes, Salvador Vizcaíno, para quien ahora están «en tierra de nadie».

Este profesorado había pedido quedarse fuera del proceso de estabilización extraordinario de méritos, para el que se han convocado 48 plazas) y de oposición (14) atendiendo a sus peculiaridades. Entre otras, que nunca han tenido oposiciones, por lo que no cuentan con ese mérito a la hora de competir con docentes de otras comunidades que decidan competir por esos puestos en las islas. Tras varias protestas y reuniones con Educación, lograron que se les excluyera a través de una disposición en la Ley de Presupuestos de 2023, algo que, además, fue aprobado por el Parlamento canario.

Sin embargo Educación continuaba si publicar en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) esta exclusión. El martes Armas dio las razones. Habían obtenido varios informes favorables en el proceso administrativo pero al llegar a Función Pública «todas» las mesas técnicas pusieron objeciones señalando que tal exclusión era «inconstitucional» y que «vulnera el principio constitucional de igualdad y contraviene el marco competencial en materia del procedimiento administrativo común».

«Lo peor es que seguimos dentro del procedimiento. No ha salido en el BOC», lamentaba ayer Vizcaíno, quien adelantó que iban a solicitar el expediente para presentar alegaciones.

Vizcaíno dijo que, efectivamente, cuando la convocatoria ya está publicada -como es el caso de este procedimiento extraordinario­ por ley no se puede modificar ni anular. Sin embargo, añadió, «hay supuestos en los que sí» y los docentes de conservatorios creen que se da en este caso porque «no se respetan los derechos constitucionales de quienes participan». El haber aprobado una oposición «es una tercio de la puntuación» por méritos, pero «nosotros no podemos optar», abundó, al no haberse convocado. «Estamos en inferioridad de condiciones» y «se vulnera el principio de igualdad porque nos discriminan a nosotros», abundó.

Ahora, a una semana vista de que se disuelva el Parlamento canario por la convocatoria electoral, el profesorado de música, dice Vizcaíno, se siente desamparado, «no hay nadie a quien acudir», sería, continuó, «un milagro» que la situación en la que están se arregle antes de las elecciones. Por eso cree que quizás desde Educación les han estado «dando largas».

Manuela Armas dijo el martes que habían solicitado un dictamen al Consejo Consultivo, pero este no tiene una fecha concreta de emisión.