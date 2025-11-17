Los decanos de Educación debaten los cambios para mejorar la formación del profesorado en la ULPGC La Asamblea Nacioanl abordará la duración de titulaciones como Educación Infantil, Primaria y el Máster de Secundaria o el refuerzo de las prácticas, entre otras cuestiones

Los cambios para mejorar la formación del profesorado en España se debate entre las paredes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). La XXI Asamblea Nacional de Conferencia de Decanos y Decanas de Educación arrancó este lunes en el recinto y se prolongará hasta mañana martes, bajo el lema 'Aunando voluntades hacia un nuevo horizonte educativo'.

La ULPGC aclara en una nota que la Asamblea debatirá y aprobará, si procede, los cinco Libros Blancos de los títulos de Educación (Educación Primaria, Educación Infantil, Educación Social, Pedagogía y Máster en Formación del Profesorado) que las Facultades y Escuelas de Educación españolas llevan trabajando durante los dos últimos años.

El encuentro se celebra con el objetivo de finalizar este proceso impulsado por la conferencia, que busca que estos cinco documentos se conviertan en referentes para la actualización de los estudios universitarios en el ámbito educativo. En ellos se analiza la situación de estas titulaciones en otros países, se elabora una fotografía precisa de la situación actual en España y, a partir de ahí, se presentan una serie de elementos clave y propuestas que contribuyan a la mejora de la calidad de la formación inicial de los educadores.

En el caso de las titulaciones habilitantes en Educación Infantil, Primaria y el Máster de Secundaria, se analizarán las propuestas para extender su duración, reforzar las prácticas o redefinir los Trabajos de Fin de Título, entre otras.

La Conferencia agrupa a los Decanos y Decanas de los centros que imparten títulos de Magisterio y Educación, y busca funcionar como un foro de debate e intercambio abierto sobre temas de interés para estas titulaciones.

Actualmente cuenta con 81 miembros entre Facultades de universidades públicas y privadas, y centros adscritos. Está presidida por Lucía Herrera Torres, Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de la Universidad de Granada, con sede en Melilla.

El Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la ULPGC, Germán Gallardo, es uno de los vocales ejecutivos de la Junta Directiva.